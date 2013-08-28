Анонс на 29 августа

* Состоится презентация широкофюзеляжного самолета Boеing 767 авиакомпании "Авиалинии Харькова". По случаю осуществления первого коммерческого рейса авиакомпании на самолете Boеing 767 будет организован брифинг с участием руководства аэропорта и авиакомпании.

* Пресс-конференция на тему: «Рынок нефтепродуктов Украины: прогнозы на осень». В работе примет участие заместитель директора Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Увеличение арендной платы за землю без согласия арендаторов - национальная проблема для украинского бизнеса". Вопросы: Федерация работодателей Украины призывает власть воздержаться от автоматического увеличения арендной платы за землю; Почему нарушаются права и законные интересы арендаторов земли?; Для контролирующих органов увеличение размера арендной платы за землю (согласно требованиям Налогового кодекса) не может быть основанием для «автоматического» начисления и взимания налога, проведения проверок и составления актов, а также применения штрафных санкций; Для полутора тысяч киевских предприятий ежегодная финансовая нагрузка может увеличиться ориентировочно на 250 млн. грн. результате принятия 28 февраля Киевсоветом решения № 89/9146 об увеличении размера годовой арендной платы за землю; Киевские предприятия подали судебные иски с требованием признать решение Киевсовета № 89/9146 противоправным и недействительным. Участники: зам.председателя Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык, председатель правления Киевской городской организации работодателей Андрей Антонюк, председатель Киевской областной коллегии адвокатов Вадим Хабибуллин; арендаторы (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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