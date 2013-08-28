ТОП-10 (28 августа)

Бойко уверяет, что все вопросы отопительного сезона с «Газпромом» урегулированы

Местные советы добились ужесточения экологических требований к добыче сланцевого газа

Премьер: Украина готова присоединиться к отдельным соглашениям Таможенного союза

Азаров ищет механизмы взаимодействия с ТС в условиях свободной торговли с ЕС

"Антонов" будет собирать Ан-140 совместно с россиянами

Moody's подтвердило рейтинг банка «Финансы и Кредит»

Польша первой в ЕС начала добычу сланцевого газа

Поведение РФ в отношении Украины противоречит международному праву - председатель комитета Европарламента

Украина может передать права на Ан-124 “Руслан” совместному предприятию с РФ

Украина планирует привлечь 800 млн евро на модернизацию ЖКХ

***

Бойко уверяет, что все вопросы отопительного сезона с «Газпромом» урегулированы

Правительство Украины урегулировало с российским газовым монополистом - компанией «Газпром» вопрос прохождения страной осенне-зимнего периода в части транзита российского газа через территорию Украины и обеспечения газом украинских потребителей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьер-министра Юрия Бойко.

«28 августа 2013 в Москве состоялась встреча вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко и председателя ОАО «Газпром» Алексея Миллера. Стороны урегулировали вопрос планового прохождения осенне-зимнего периода в части транзита российского газа через территорию Украины и обеспечения газом украинских потребителей», - говорится в сообщении.

Ранее, 28 августа, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщал, что Россия продолжает настаивать на необходимости закачать в подземные хранилища Украины 18-19 млрд куб м природного газа в преддверии отопительного сезона, в то время как Украина считает, что можно пройти суровые температурные режимы с объемом в 14 млрд кубометров.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина во второй декаде июля приступила к закачке газа в подземные хранилища для гарантирования собственного потребления и транзита в Европу в зимний период. Планируется закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа. По состоянию на 17 июля в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 9 млрд кубометров газа, в том числе закачанного в рамках возобновления поставок импортного топлива в Украину и подготовки к отопительному сезону.

В то же время, в «Газпроме» заявляют, что в украинских ПХГ к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд кубометров газа для обеспечения транзита в ЕС.

***

Местные советы добились ужесточения экологических требований к добыче сланцевого газа

Министерство энергетики и угольной промышленности по просьбе Ивано-Франковского и Львовского областных советов намерено ужесточить экологические требования к добыче сланцевого газа на участке Олесская, которую будут совместно проводить компании Chevron и «Надра Олесская».

Об этом журналистам заявил министр энергетики Эдуард Ставицкий.

«Требования будут выписаны более жестко. Они станут более конкретными», - заявил Ставицкий.

По словам министра, облсоветы, которые ранее отказывались утверждать Соглашение о разделе углеводородов между государством Украина, компанией «Шеврон Юкрейн Б. В.» и обществом с ограниченной ответственностью «Надра Олесская», предоставили около 30 предложений, из которых 90% уже учтено, а остальные будут рассмотрены межведомственной комиссией, заседание которой намечено на 29 августа.

В связи с этим Ставицкий прогнозирует, что Ивано-Франковский и Львовский областные советы в течение ближайших двух недель дадут разрешение на добычу сланцевого газа на участке Олесская.

Как сообщал УНИАН, 20 августа Ивано-Франковский областной совет не смог принять решение о согласовании проекта по геологическому изучению, пилотной и промышленной разработке сланцевого газа на территории области.

За проект Соглашения о разделе углеводородов между государством Украина, компанией «Шеврон Юкрейн Б. В.» и обществом с ограниченной ответственностью «Надра Олесская», на площади Олесская проголосовало только 40 из 114 депутатов облсовета.

Ранее этот проект соглашения не был утвержден и на заседании Львовского облсовета.

По словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, компания Сhevron как победитель конкурса на первом этапе разведки вложит в проект 350 млн долл., на первом этапе добычи — 3 млрд долл.

В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение договоров о разделе продукции относительно Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадей с запасами сланцевого газа.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключение соглашения о разделе продукции при добыче газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Харьковский и Донецкий облсоветы без затяжек согласовали проект добычи газа компанией Shell в начале 2013 года.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади, которая находится на территории Львовской и Ивано-Франковской областей, составляют 3 трлн кубических метров газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн - на этапе промышленной разработки.

***

Премьер: Украина готова присоединиться к отдельным соглашениям Таможенного союза

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил представителю правительства Украины в Евразийской экономической комиссии Виктору Суслову разработать план действий относительно постепенного присоединения Украины к отдельным соглашениям в рамках Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства сообщил в среду, открывая заседание Кабинета министров.

«В интересах взаимовыгодного сотрудничества мы готовы присоединяться к отдельным соглашениям, которые действуют в Таможенном союзе, чтобы оптимизировать торговый режим. Поручаю Виктору Суслову вместе с российскими коллегами определиться и предложить правительству план действий в этом направлении», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

5 июля премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью французскому изданию «Le nouvel Economiste» заявил, что интеграционный процесс Украины с Европейским Союзом может и должен происходить одновременно с развитием стратегического партнерства с Россией и другими членами Таможенного союза.

28-29 ноября этого года в Вильнюсе состоится саммит «Восточного партнерства», на котором Украина и Евросоюз намерены подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли.

***

Азаров ищет механизмы взаимодействия с ТС в условиях свободной торговли с ЕС

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил профильным ведомства разработать практические механизмы взаимодействия Украины со странами Таможенного союза в условиях действия зоны свободной торговли с ЕС.

Об этом он сказал, открывая заседание Кабинета министров.

«Я поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству доходов и сборов, Министерству иностранных дел под председательством вице-премьер-министра Юрия Анатольевича Бойко разработать практический алгоритм и механизм взаимодействия с Таможенным союзом и в дальнейшем с Евразийским экономическим союзом в условиях действия зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом», - сказал Азаров.

Он отметил, что эти тактические шаги будут обсуждаться с российскими партнерами.

Также Азаров считает, что Украина не может создавать барьеры в торговле с Россией в современных экономических условиях.

“Украина видит свою цель в том, чтобы при любых обстоятельствах наращивать объем и качество украинско-российских торгово-экономических отношений, поскольку позитивная динамика двустороннего товарооборота - это главное наше достижение за последние годы, поэтому проводить новые разграничительные линии не в интересах наших народов”, - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что общая задача двух государств - всемерно способствовать увеличению товарооборота между Украиной и Россией и странами Таможенного союза.

“Эта задача была сформулирована во время последней встречи Президентов Виктора Януковича и Владимира Путина, этого требуют экономики наших стран”, - подчеркнул Азаров.

Как сообщал УНИАН, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл.

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием властей России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговли с ЕС. Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.

О том, что Россия может поставить вопрос об отмене режима свободной торговли с Украиной после подписания ею Соглашения с ЕС об ассоциации, частью которого является положение о зоне свободной торговли, заявил советник Президента РФ Сергей Глазьев.

Напомним, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

5 июля премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью французскому изданию «Le nouvel Economiste» заявил, что интеграционный процесс Украины с Европейским Союзом может и должен происходить одновременно с развитием стратегического партнерства с Россией и другими членами Таможенного союза.

28-29 ноября этого года в Вильнюсе состоится саммит «Восточного партнерства», на котором Украина и Евросоюз намерены подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли.

***

"Антонов" будет собирать Ан-140 совместно с россиянами

Производитель самолетов государственное предприятие «Антонов» (Киев) подписал "дорожную карту" о создании совместного предприятия по программе развития семейства самолетов Ан-140 с предприятием "Авиакор-авиационный завод" (Самара, РФ). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Антонова».

Согласно сообщению, документ был подписан в ходе международного авиакосмического салона "МАКС 2013 " в рамках выполнения протокола пятого заседания украинско-российской межгосударственной комиссии в июле 2012 года.

"Основной целью данного проекта является формирование эффективной стратегии совместной реализации Программы развития семейства самолетов Ан-140 с соблюдением интересов участвующих в ней сторон", - отметили в пресс-службе ГП "Антонов".

Таким образом, "дорожная карта" предусматривает создание рабочей группы из специалистов предприятий-участников совместного предприятия, которые разработают ряд документов, необходимых для дальнейшего продвижения программы Ан-140, в том числе - проект бизнес-плана.

При этом партнеры подготовят обоснования для формирования решения органов государственной власти Украины и РФ о необходимости создания совместного предприятия, а также для обеспечения государственной поддержки реализации программы со стороны обоих государств.

"Сегодня мы сделали важный шаг для дальнейшего развития программы Ан-140, направленный, прежде всего, на повышение ответственности создателей этого самолета перед его заказчиками", - цитирует пресс-служба президента-генконструктора ГП "Антонов" Дмитрия Киву, который отметил, что авиационная техника создается в широкой кооперации, "однако в современных условиях заказчик должен иметь дело с одной фирмой-интегратором".

В то же время генеральный директор "Авиакор-авиационный завод" Алексей Гусев отметил высокий потенциал конкурентоспособности АН-140.

"У него хорошие коммерческие перспективы, и мы абсолютно уверены, что совместно работая с Украиной, мы их реализуем", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, производитель самолетов государственное предприятие «Антонов» (Киев) в январе-июне текущего года сократило чистую прибыль на 18% - до 58,54 млн грн с 71,42 млн грн годом ранее.

Справка УНИАН. В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Основными подразделениями ГП «Антонов» являются опытно-конструкторское бюро по проектированию, перспективным и экспериментальным исследованиям, сертификации, сопровождению серийного производства и эксплуатации; опытное производство и т.д.

В состав ГП «Антонов» также входят авиатранспортное подразделение – национальный авиаперевозчик авиакомпания «Авиалинии Антонова», которая обеспечивает доставку различных грузов по всему миру, и филиал «Серийный завод «Антонов», где налажено серийное производство самолетов «Антонов».

Самарский авиазавод «Авиакор» (входит в корпорацию «Русские машины») выполняет контракт на поставку самолетов Ан-140 в интересах Минобороны РФ.

***

Moody's подтвердило рейтинг банка «Финансы и Кредит»

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг в национальной и иностранной валюте банка «Финансы и кредит» на уровне «Caa1», сообщается на сайте агентства.

Согласно сообщению, рейтинг финансовой устойчивости банка подтвержден на уровне «E», рейтинг по национальной шкале - на уровне «Ba2.ua», прогноз по обоим рейтингам стабильный. В то же время, рейтинг краткосрочных депозитов в национальной и иностранной валюте подтвержден на уровне «Not Prime» (не подходит ни под одну из категорий рейтингов агентства — УНИАН).

По информации агентства, рейтинговые оценки банка обусловлены низким уровнем капитализации и прибыли, а также рисками рефинансирования. Также проведенные оценки говорят о повышенном кредитном риске банка, обусловленном высокой концентрацией кредитов. В то же время, рейтинг принимает во внимание видимую устойчивость депозитов в Украине.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года международное рейтинговое агентство Moody’s вслед за снижением суверенных рейтингов Украины понизило автономные кредитные оценки, рейтинги оценки долгов и депозитов 11 украинских банков и одной лизинговой компании. В том числе были понижены рейтинги банков «Финансы и Кредит», «Кредит Днепр», «Первый украинский международный банк», «ОТР Украина», «Пивденный», «ПриватБанк», «Проминвестбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Ощадбанк Украины», украинский филиал российского банка «Сбербанк России», «Укрэксимбанк», «Укринбанк» и «VAB», а также лизинговой компании «Райффайзен лизинг Аваль».

Справка УНИАН. Банк «Финансы и Кредит» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших финучреждений.

На 1 июля 2013 года активы банка составили 23,614 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 18,913 млн грн, обязательства - 21,528 млрд грн, средства клиентов - 13,394 млрд грн, собственный капитал - 2,086 млрд грн, уставный капитал - 2,300 млрд грн. В первом полугодии банк получил прибыль в размере 2,264 млн грн.

Основными акционерами банка на 1 января 2013 года являлись компании «Аскания» (46,55%) и F&C Realty (49,58%). В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину Жеваго.

***

Польша первой в ЕС начала добычу сланцевого газа

«Дочка» американской ConocoPhillips — Lane Energy Poland — начала добычу сланцевого газа из тестовой скважины Łebień LE-2H недалеко от Лемборка (Поморское воеводство, север Польши). Об этом пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на главного геолога страны и заместителя министра окружающей среды Петра Возняка.

Суточный объем добычи составляет восемь тысяч кубометров топлива. Это не позволяет говорить о начале коммерческой добычи сланцевого газа, однако пока ни одной стране ЕС не удавалось выйти на такие объемы. Lane Energy Poland начала работы на тестовой скважине в июле этого года, пишет Lenta.ru.

Польша оценивает свои запасы сланцевого газа в 0,8-3 триллиона кубометров топлива. Страна потребляет 14-15 миллиардов кубометров газа в год, большая часть которого закупается в России.

Варшава планирует инвестировать в добычу сланцевого газа 12,5 миллиарда евро до 2020 года. Сейчас в Польше пробурено около полусотни скважин, а всего было выдано более сотни разрешений.

Некоторые европейские страны рассчитывают на бурное развитие сланцевой индустрии по примеру США, где «сланцевая революция» привела к значительному спаду цен на топливо.

В частности, о преференциях для сырьевых компаний объявил Лондон. В июле этого года правительство Великобритании начало консультации по снижению 62-процентного налога на добычу нефти и газа до 30% для сланцевого газа. В некоторых государствах ЕС, например, во Франции, бурение с использованием метода гидроразрыва пласта («фрекинга») запрещено по экологическим соображениям.

***

Поведение РФ в отношении Украины противоречит международному праву - председатель комитета Европарламента

Брюссель. В Европарламенте считают, что нынешнее поведение России в отношении Украины в сфере торговли не отвечает нормам международного права и является неприемлемым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок (Германия) заявил по результатам специального заседания комитета по ситуации в Украине.

«Россия использует свои возможности (давления на Украину в сфере торговли – УНИАН) вопреки международному праву, которое определяет суверенное право каждой страны принимать свои решения. И это только вопрос Киева – подписывать ли Соглашение об ассоциации с ЕС - но не Москвы или Брюсселя. Поэтому такое поведение России является неприемлемым», - заявил европарламентарий.

Он уточнил, что, в частности, речь идет о позиции РФ относительно цен на энергоносители и таможенной политики, чтобы вынудить Украину не подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Брок сообщил, что комитет Европарламента по иностранным делам сегодня на своем заседании призвал Еврокомиссию и страны-члены ЕС четко определить свои позиции относительно действий России в нынешней ситуации с Украиной, в частности, на встрече G20, которая состоится на будущей неделе в Санкт-Петербурге.

Кроме того, Брок проинформировал, что Европарламент также планирует принять резолюцию, в которой выразит собственную позицию относительно торговых отношений между Украиной и Россией.

Как сообщал УНИАН, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были заблокированы.

Кроме того, советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заявил, что в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом Таможенный союз может выйти из зоны свободной торговли с Украиной и ужесточить таможенный режим.

***

Украина может передать права на Ан-124 “Руслан” совместному предприятию с РФ

Жуковский (Московская область). Украина рассматривает возможность передачи интеллектуальных прав на крупнейший серийный транспортный самолет в мире Ан-124 “Руслан” совместному предприятию с РФ в случае обеспечения конфиденциальности.

Об этом вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко сказал в ходе посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2013.

“При соответствующих условиях, согласно которым эта информация будет конфиденциальной и будет касаться только этого СП, мы будем рассматривать этот вариант”, - сказал Бойко, отвечая на вопрос УНИАН.

Бойко напомнил, что на сегодняшний день уже отработано, и российской стороной парафировано соответствующее международное соглашение по созданию СП, которое будет изготовлять Ан-124.

Он заметил, что сегодня идет отработка технических деталей, и выразил надежду, что перед заседанием Комитета по экономическим вопросам на уровне премьер-министров двух стран соглашение будет готово к подписанию.

Кроме того, Бойко поблагодарил всех украинских участников выставки и руководителей украинских компаний, которые достойно представили украинскую авиапромышленность на МАКС-2013.

“Салон еще не закончился, а мы уже имеем хорошую перспективу заключения нескольких контрактов. Это, безусловно, уже хорошая новость, что наши компании являются достойными игроками на этом важном и очень тяжелом рынке”, - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, в мае т.г. по итогам встречи вице-премьер-министра Юрия Бойко с заместителем Главы правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным было заявлено, что Украина и Российская Федерация намерены реализовать ряд совместных проектов в сфере авиастроения и космической отрасли, включая совместное строительство военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ан-70.

В частности, проект производства самолетов Ан-124 предполагает создание совместного предприятия, в которое украинская сторона могла бы передать технологическую базу и инновационную составляющую, а российская – финансовую составляющую и рынок сбыта.

12 июля в ходе двусторонней встречи премьер-министров Российской Федерации Дмитрия Медведева и Украины Николая Азарова обсуждался также вопрос возобновления серийного производства самолета Ан-124.

По информации пресс-службы Кабмина, подписание соглашения о создании совместного украинско-российского предприятия по производству самолета Ан-124 «Руслан» планируется в сентябре-октябре 2013 года во время заседания украинско-российского комитета по вопросам экономического сотрудничества, которое пройдет под председательством премьер-министров Украины и России Николая Азарова и Дмитрия Медведева.

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолет "Руслан" – самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.

***

Украина планирует привлечь 800 млн евро на модернизацию ЖКХ

Украина планирует привлечь 800 млн евро у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на проведение модернизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабинете министров сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник.

«Также с Европейским инвестиционным банком рассматривается возможность привлечения 800 млн евро на проведение мероприятий по термомодернизации, это очень важная программы. И мы уже в 2014 году планируем отработать первые 200 млн этих средств», - сказал Темник.

Как сообщал УНИАН, экспертная рабочая группа по вопросам инициирования, подготовки, сопровождения и реализации совместных с международными финансовыми организациями проектов составила предварительный перечень проектов, которые могут быть рекомендованы к финансированию за счет средств Европейского инвестиционного банка.

Согласно сообщению, в данный перечень вошли 67 проектов в сферах водоснабжения, водоотвода, теплоснабжения, энергоэффективности зданий и обращения с твердыми бытовыми отходами. Данные проекты были поданы коммунальными предприятиями 40 украинских городов.