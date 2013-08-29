Обама еще не принял окончательного решения по Сирии

Президент США Барак Обама заявил, что еще не принял окончательного решения о том, каким должен быть ответ на применение химического оружия в Сирии.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», по словам Обамы, имеющиеся данные позволяют сделать вывод о том, что за химической атакой стоит сирийское правительство.

При этом администрация США считает, что у оппозиции не было химического оружия такого типа и она не могла организовать подобную атаку.