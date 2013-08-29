В Европарламенте предлагают ускорить подписание Соглашения с Украиной

Председатель делегации Европейского парламента в сотрудничестве с Украиной Павел Коваль считает, что Европейский Союз должен подписать Соглашение об ассоциации с Украиной, не ожидая Вильнюсского саммита, запланированного на ноябрь.

Такое мнение он выразил в комментарии газете “День”

“Я предложил, что было для многих несколько неожиданно, подписать договор скорее”, - сказал он.

По словам Коваля, если практически обо всем уже договорились, и если есть текст, если Украина и ЕС готовы к подписанию соглашения, то не нужно ожидать встречи в Вильнюсе, а подписать документ раньше, а в Вильнюсе «лишь выпить шампанское».

“Так будет спокойнее для России, потому что она — очень прагматичная страна. Если россияне увидят, что, действительно, договор подписан, они заново будут строить отношения с Украиной, вполне прагматичные. Но если мы будем продолжать эту ситуацию, то повышаем риск того, что может произойти что-то плохое”, - считает евродепутат.

Отвечая на вопрос, насколько реально, чтобы ЕС пошел на такой шаг, и не ожидал до ноября саммита в Вильнюсе, Коваль выразил желание, чтобы ЕС хотя бы один раз показал, что он может так реагировать.

“Я, конечно, имею сомнение, что такое может произойти. Но это не только провокация, в принципе ничего не стоит подписать это соглашение раньше, чем в Вильнюсе”, - добавил он.