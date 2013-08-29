Группа стран G20 займется реформой МВФ в 2014 году

Международная рабочая группа стран G20 займется реформой Международного валютного фонда (МВФ) в следующем году, заявил постоянный представитель МВФ в России Бикас Джоши на международной конференции "Партнерство "группы двадцати" для роста и занятости" в рамках председательства РФ в G20 в Москве в четверг, сообщает ПРАЙМ.

Вопрос реформы МВФ уже несколько лет обсуждается на заседаниях G8 и G20, основной проблемой является распределение квот и голосов. Совет управляющих утвердил новую систему их распределения еще в 2010 году, однако она до сих пор не вступила в силу, так как не прошла ратификацию в парламентах ряда стран, включая США. Если реформа МВФ будет доведена до конца, существенно увеличится влияние стран БРИКС на принятие решений в фонде. Сейчас в фонде 114 участников, порог для принятия решения составляет 85% голосов.

"В следующем году под председательством Австралии фокус будет сделан на международной рабочей группе, которая бут заниматься всеми изменениями в будущем. Во многих странах должны быть приняты новые законодательные пакеты, которые позволят провести наши реформы", - сказал Джоши, добавив, что необходимо заручиться поддержкой всех членов МВФ.

По словам Джоши, МВФ года должен к концу января 2013 представить своему управляющему и совету директоров отчет, который определит главные направления работы фонда в ближайшем будущем. Как полагает Джоши, документ поможет работе в рамках G20 во время председательства Австралии.

Реформа 2010 года, так называемый 14-й пересмотр квот МВФ, предполагает увеличение доли стран БРИКС в капитале МВФ на 3,46 процентных пункта - до 14,18%. Доля России при этом вырастет на 0,22 пункта и составит 2,71%. При этом Китай займет третье место после США и Японии, Индия - восьмое, а Бразилия - десятое. Россия по доле участия в капитале фонда выйдет на девятое место.