ЕЦБ хочет увеличить число женщин в руководстве

Европейский центробанк хочет удвоить количество женщин на руководящих позициях к 2019 году, пишет Газета.ru со ссылкой на The Wall Street Journal. Такое заявление регулятора стало ответом на критику в адрес этого института, который обвиняется в недостаточном числе женщин в составе руководства.

«Мы хотим, чтобы женщины составляли 35% руководителей среднего звена и 28% высшего руководства к концу 2019 года», — сказал член исполнительного совета ЕЦБ Йорг Асмуссен в интервью газете Sueddeutsche Zeitung. В настоящее время эти цифры составляют 17% и 14% соответственно.

Официальный представитель ЕЦБ подтвердил эту информацию, подчеркнув, что такие цели – это минимум, а не максимум.