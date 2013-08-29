Анонс на 30 августа

* Состоится брифинг заместителя председателя Национального банка Украины Веры Рычаковской об установлении с 1 сентября 2013 предельной суммы наличных расчетов в размере 150 000 гривен.

* Пресс-конференция государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины Сергея Нетудыхаты и Сергея Шершуна, во время которой С.Шершун сообщит о предоставлении рекомендаций Государственной миграционной службе Украины по недопущению или навязыванию гражданам Украины необязательных платных услуг при получении ими паспорта гражданина для выезда за границу. С.Нетудихата проинформирует о результатах рассмотрения дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции ОАО «ЭК «Одессаоблэнерго» в виде злоупотребления монопольным положением на рынке услуг по выдаче технических условий для присоединения электроустановок заказчиков к электрическим сетям Общества.

* Состоится совместное заседание УСПП и ТПП Украины, приуроченный ко Дню предпринимателя. Будут обсуждаться социально-экономическая ситуация в государстве, проект Кодекса этики предпринтимателя. Учасники: президент УСПП Анатолий Кинах, президент ТПП Украины Геннадий Чижиков, зам.министра доходов и сборов Украина Андрей Игнатов, председатель совета Лиги страховых организаций Украины Александр Филонюк, президент Лиги нефтепромышленников Украины Александр Шпак, президент АСМАП Леонид Костюченко, ген.директор компании «Нефтегазстрах» Анатолий Чубинский, президент «ТНК-Украина» Владимир Жмак, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Сергей Мамедов и др.

* Пресс-конференция на тему: «Мостовое хозяйство Украины». Организатор - Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор). В работе примет участие Евгений Прусенко - председатель автомобильных дорог Украины.

* Под председательством директора Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Людмилы Денисюк состоится совещание с представителями крупнейших торговых сетей Киева о ценообразовании на хлеб и хлебобулочные изделия. На совещании обсудят вопросы обеспечения стабильных цен на социальные сорта хлеба торговыми сетями города в рамках подписания Договора о сотрудничестве между КГГА и ОАО «Киевхлеб» от 21.08.2013.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63