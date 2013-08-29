Китай ужесточает экологические требования

Экологическое ведомство Китая в четверг предприняло необычную меру, направленную на свертывание новых проектов на двух крупнейших перерабатывающих предприятиях, так как условия производства не удовлетворяли экологическим нормам, сообщают Вести.Экономика.

Это свидетельствует о том, что Пекин ужесточает экологическую экспертизу государственных предприятий на фоне растущего общественного недовольства по поводу загрязнения окружающей среды.

Временный запрет на новое строительство в Китайской национальной нефтяной корпорации и Китайской нефтехимической корпорации, известная как Sinopec Group, является самым масштабным ограничением с 2009 г. Тогда аналогичный запрет был наложен Министерством по охране окружающей среды (МООС) Китая на два самых больших предприятия, производящих электроэнергию, после того как они возвели сооружения, не отвечавшие экономическим стандартам.

“Это хорошая новость и важный шаг, - заявил Факвин Ян, старший советник экологической группы Совет охраны природных ресурсов. - Это знак того, что МООС устанавливает более твердые и жесткие требования к государственным предприятиям, так как продолжается деградация окружающей среды”.