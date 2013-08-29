ТОП-10 (29 августа)

Нацбанк разрешил реорганизацию «Фидокомбанка» путем его присоединения к «Фидобанку»

Кабмин распорядился немедленно ограничивать поставки газа предприятиям ТКЭ-должникам

«Нафтогаз» предупреждает: если теплоэнергетики не снизят потребление газа, то его ресурс будет исчерпан в ноябре

Для покрытия дефицита “Нафтогаза” из бюджета дополнительно выделят 10,7 млрд грн

Минобороны России еще не приняло решение о поставках Ан-70

Украина усилит контроль на границах с РФ и Беларусью из-за вируса АЧС

Минфин впервые предложит инвесторам 10- и 15-летние облигации в гривне

Украина планирует начать отопительный сезон с 19 млрд куб. м газа в хранилищах

КрАСЗ создает сеть по утилизации старых автомобилей

Британской компании разрешили приобрести акции «Конти»

***

Нацбанк разрешил реорганизацию «Фидокомбанка» путем его присоединения к «Фидобанку»

Национальный банк Украины дал разрешение на реорганизацию «Фидокомбанка» путем его присоединения к «Фидобанку» и утвердил соответствующий план реорганизации.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Фидобанка».

Согласно сообщению, разрешение на реорганизацию и согласование плана этой реорганизации одобрено решением комиссии Нацбанка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков от 9 августа 2013 года №562.

По информации пресс-службы, для реорганизации акционеры «Фидокомбанка» 17 июля создали комиссию во главе с председателем Ириной Марьянко, также в состав комиссии вошли Юрий Ромушка, Игорь Григоров и Галина Избинская. Полномочия по управлению текущей деятельностью «Фидокомбанка» в рамках его реорганизации перешли к этой комиссии.

«Одним из первых важных шагов Комиссии стало информирование всех кредиторов «Фидокомбанка» с целью защиты их прав, а также согласно требованиям действующего законодательства, о решении прекращения деятельности «Фидокомбанка» путем присоединения к «Фидобанку». Кредиторы и далее смогут обслуживаться в «Фидокомбанке» до момента прекращения деятельности банка. Также они имеют возможность уже сейчас перейти на обслуживание в «Фидобанк», - приводятся в сообщении слова Марьянко. По ее словам, согласно плану реорганизации, осенью произойдет операционное присоединение «Фидокомбанка» к «Фидобанку» на правах филиала, в результате чего «Фидобанк» станет правопреемником всех прав и обязанностей «Фидокомбанка».

Также банк информирует, что в рамках объединительных процессов с 1 августа этого года отделения «Фидокомбанка» начали предлагать клиентам продукты и услуги «Фидобанка», при этом прекращая осуществлять продажу аналогичных собственных продуктов и услуг. Кроме того, на сегодня практически завершен ребрендинг отделений «Фидокомбанка», продолжается процесс релокации и реорганизации отделений обоих банков.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года собственник банка Erste Group и собственник «Фидобанка» (г. Киев) Александр Адарич заключили договор о продаже украинского «Эрсте Банка» за 83 млн долл. По словам Адарича, покупка «Эрсте Банка» является частью стратегии «Фидобанка», в рамках которой планируется создать к 2017 году банковский холдинг, входящий в ТОП-20 банков Украины.

Справка УНИАН. «Фидобанк» (ранее - банк «Ажио», «СЕБ Банк», г. Киев) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу средних финансовых учреждений. На 1 июля 2013 года активы банка составили 6,447 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 1,731 млрд грн, обязательства - 5,322 млрд грн, средства клиентов - 2,965 млрд грн, собственный капитал - 1,155 млрд грн, уставный капитал - 675,689 млн грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 10,773 млн грн.

«Фидокомбанк» (ранее - «Эрсте Банк», г. Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупных финансовых учреждений. На 1 июля 2013 года активы банка составили 6,330 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 3,548 млрд грн, обязательства - 4,930 млрд грн, средства клиентов - 2,712 млрд грн, собственный капитал - 1,400 млрд грн, уставный капитал - 1,381 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 3,385 млн грн.

***

Кабмин распорядился немедленно ограничивать поставки газа предприятиям ТКЭ-должникам

Кабинет министров поручил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» обеспечить немедленное ограничение поставок газа до технологического минимума предприятиям, производящим тепловую энергию, при условии неполных расчетов.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении №618 от 17 июля.

«Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", руководителям центральных органов исполнительной власти, председателю Совета министров Автономной Республики Крым, председателям областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций обеспечить немедленное ограничение поставок природного газа до технологического минимума субъектам хозяйствования, производящим тепловую энергию, при условии непроведения в полном объеме расчетов за потребленный природный газ», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в середине августа обратилась к местным органам власти и предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой о скорейшем погашении задолженности за потребленный газ, накопленной в предыдущие периоды, которая составляет более 17,4 млрд грн.

В первом полугодии 2013 года «Нафтогаз» увеличил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 2,25 раза - до 9,998 млрд грн с 4,451 млрд грн. Чистый доход компании от реализации продукции за 6 месяцев 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года до 38,140 млрд грн с 62,866 млрд грн.

Цена российского газа, импортируемого в Украину, в третьем квартале 2013 года составит 400 долл. за тысячу кубометров. Цена газа, закупаемого в Европе по реверсной схеме, колеблется в пределах 340-370 долл. за тысячу кубометров.

Добыча природного газа в Украине в январе-июне 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,7% - до 10,2 млрд кубометров. Согласно принятому Кабинетом министров прогнозному балансу, в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.

***

«Нафтогаз» предупреждает: если теплоэнергетики не снизят потребление газа, то его ресурс будет исчерпан в ноябре

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предупреждает о возможном срыве подготовки к отопительному периоду из-за долгов предприятий теплокоммунэнерно, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, наихудшие показатели задолженности за потребленный природный газ имеют: Днепропетровская область (долг - 2,5 млрд грн); Донецкая область (долг - 2,7 млрд грн); Харьковская область (долг - 2,2 млрд грн); город Киев (долг - 2,2 млрд грн).

Также в сообщении отмечается, что согласно прогнозному балансу поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год предельный объем природного газа для теплогенерирующих предприятий и ТЭЦ на производство тепловой энергии для нужд населения составляет 6,3 млрд куб. м. Однако в течение 7 месяцев 2013 г. предприятия ТКЭ фактически потребили 4,7 млрд куб. м природного газа.

“Если предприятия теплоэнергетики не будут придерживаться прогнозного баланса и не снизят потребление природного газа, то имеющиеся ресурсы газа будут исчерпаны уже в ноябре 2013 г. Это ставит под угрозу стабильное прохождение отопительного сезона 2013-2014 гг.”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поручил «Нафтогазу Украины» обеспечить немедленное ограничение поставок газа до технологического минимума предприятиям, производящим тепловую энергию, при условии неполных расчетов.

Компания «Нафтогаз Украины» в середине августа обратилась к местным органам власти и предприятиям теплокоммунэнерго с просьбой о скорейшем погашении задолженности за потребленный газ, накопленной в предыдущие периоды, которая составляет более 17,4 млрд грн.

Цена российского газа, импортируемого в Украину, в третьем квартале 2013 года составит 400 долл. за тысячу кубометров. Цена газа, закупаемого в Европе по реверсной схеме, колеблется в пределах 340-370 долл. за тысячу кубометров.

Согласно принятому Кабинетом министров прогнозному балансу, в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.

***

Для покрытия дефицита “Нафтогаза” из бюджета дополнительно выделят 10,7 млрд грн

Кабинет министров поручил Министерству финансов при пересмотре госбюджета-2013 увеличить расходы на покрытие кассового дефицита Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на 10,668 млрд грн.

Соответствующее распоряжение №618 от 17 июля 2013 года размещено на сайте правительства.

Согласно распоряжению, на компенсацию разницы между ценами закупки импортного газа и его реализации для выработки тепловой энергии населению в 2013 году предусмотрены 1,778 млрд грн, и на погашение задолженности по такой компенсации за 2012 год - 8,89 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров одобрил выпуск Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» трехлетних процентных облигаций на 4,8 млрд грн для рефинансирования долгов государственного энергохолдинга.

***

Минобороны России еще не приняло решение о поставках Ан-70

Москва. Минобороны России будет принимать решение о поставках Ан-70 для Военно-воздушных сил страны только после завершения совместных российско-украинских испытаний этого самолета.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе МАКС-2013 сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Михаил Погосян.

«В отношении программы Ан-70 сегодня проходят испытания по этой программе, и решение Министерства обороны по дальнейшему развитию этой программы будет приниматься после испытаний Ан-70», - заявил Погосян.

При этом он подчеркнул, что говорить сегодня о возможных вариантах кооперации по этой программе преждевременно.

«Минобороны изучает возможные варианты, и мы со своей стороны готовы к разным вариантам кооперации», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 28 августа Генеральный директор ГП «Антонов» Дмитрий Кива назвал высказывание вице-премьера России Дмитрия Рогозина, который назвал Ан-70 “виртуальным” – некомпетентным.

Гендиректор «Антонова» подчеркнул, что самолет летает, в том числе на МАКС-2013, он прошел модернизацию, устранены все высказанные российским Минобороны недостатки, самолет оснащен современной авионикой, имеет цифровую кабину, а его масса снижена на 2 тонны.

При этом Кива рассчитывает, что в ближайшем будущем все недоразумения с РФ будут урегулированы и самолет пойдет в серию.

Ранее вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин назвал самолет Ан-70 виртуальным.

«Самолет-то виртуальный. Вот все говорят, вот у него уникальный обдув крыла, он взлетает с короткой полосы, с грунта... Но вот это мы видели только на бумаге», - сказал Рогозин.

1 февраля 2013 года посол России в Украине Михаил Зурабов сообщил, что Министерство обороны Российской Федерации намерено закупить 60 украинских самолетов Ан-70.

27 августа летчик-испытатель первого класса ГП «Антонов», командир самолета Ан-70, представленного на международном авиакосмическом салоне МАКС-2013, Андрей Спасибо сообщил, что самолет готов к совместным государственным испытаниям летчиками Украины и России, после чего можно будет начинать серийный выпуск этого воздушного судна.

***

Украина усилит контроль на границах с РФ и Беларусью из-за вируса АЧС

Украина усилит контроль на границах с Российской Федерацией и Республикой Беларусь из-за угрозы занесения возбудителя африканской чумы свиней (АЧС), сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Мы уже давно работаем в усиленном режиме. Но необходимо максимально усилить контроль на границе с Россией и Беларусью. В частности, полностью ограничить движение граждан и грузов вне специальных пунктов пропуска. Следовательно, на этих границах нужно ввести постоянно действующий барьер», - цитирует пресс-служба министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

Министр подчеркнул, что в случае занесения вируса АЧС на территорию Украины, потери могут быть значительными.

«На сегодняшний день вопрос о возможности занесения возбудителя АЧС на территорию Украины стоит особенно остро. Так, в России за 7 лет убытки из-за обнаружения АЧС составили 30 млрд рублей (около 7,3 млрд грн – УНИАН). Кроме того, этим летом зафиксированы вспышки в Беларуси. Поэтому мы должны удвоить усилия для защиты территории Украины от этого заболевания, поскольку в Украине содержится около 4,4 млн голов свиней. И нужно понимать, какими могут быть убытки от болезни», - сказал Присяжнюк.

Министр также сообщил, что в ближайшее время вопрос по АЧС будет рассмотрен на заседании совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, по информации Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины случаев заболевания животных на украинской территории в этом году зафиксировано не было.

По данным Госветфитослужбы, правительство приняло необходимые меры для предотвращения распространения АЧС на территории Украины. В частности, запрещен ввоз в Украину восприимчивых к АЧС животных, продукции и сырья из Беларуси и федеральных округов России, где зафиксировано заболевание. Также Украина запретила использование пищевых отходов для корма сельскохозяйственных животных, в том числе свиней.

Госветфитослужба также сообщила, что проблема АЧС может сохраняться в России на протяжении 10 лет, а в Беларуси — 5 лет. При этом ведомство привело пример Испании, где ликвидация АЧС продолжалась в течение 27 лет.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животных с подозрением на это заболевание уничтожают. Для человека АЧС опасности не представляет.

***

Минфин впервые предложит инвесторам 10- и 15-летние облигации в гривне

Министерство финансов Украины планирует в сентябре провести четыре аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), при этом Минфин впервые намерен предложить инвесторам облигации в национальной валюте сроком обращения 10 и 15 лет.

Об этом сообщается в графике размещения ОВГЗ на сентябрь, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно графику, аукционы планируется провести 3, 10, 17 и 24 августа.

Для привлечения средств в национальной валюте Минфин намерен предложить инвесторам новый вид облигаций сроком обращения 10 и 15 лет на первом аукционе 3 сентября, а также, помимо этих облигаций, гривневые облигации сроком обращения 12 месяцев, 5 и 7 лет. На аукционах 10 и 17 сентября Минфин намерен разместить облигации сроком обращения 12 месяцев, а также 3, 5 и 7 лет. На аукционе 24 сентября — сроками обращения 12 месяцев, 5 и 7 лет.

Для привлечения средств в иностранной валюте Минфин намерен разместить двух и трехлетние облигации, номинированные в иностранной валюте, на аукционах 10, 17 и 24 сентября, то есть на всех аукционах, кроме первого.

Как сообщал УНИАН, Минфин в августе текущего года провел 4 плановых аукциона по продаже ОВГЗ, в результате которых в госбюджет привлечено 899,138 млрд грн (в 10 раз меньше, чем в июле) и 186,691 (в 1,6 раза меньше, чем в июле).

Согласно решению Кабмина от 21 августа 2013 года (№592), Украина привлечет внешний заем в размере не более 750 млн долл. на срок до двух лет по ставке доходности 6,5% годовых с ежеквартальной выплатой процентов и единоразовой комиссией 3,02% основной суммы займа.

По состоянию на 28 августа 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 233,418 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 137,783 млрд грн, в собственности банков - 81,268 млрд грн, нерезидентов - 4,675 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

***

Украина планирует начать отопительный сезон с 19 млрд куб. м газа в хранилищах

Украина планирует войти в отопительный сезон с запасами газа в подземных хранилищах около 19 млрд куб. м, из которых 14 млрд куб. м будет закачано госхолдингом “Нафтогаз Украины” и 5 млрд куб. м - независимыми импортерами.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в отрасли.

Источник агентства не исключает, что закачка природного газа в ПХГ независимыми импортерами будет осуществляться как по реверсным маршрутам из Европы, так и с территории России.

В схеме закачки газа с территории РФ может участвовать компания Ostсhem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, которая уже на протяжении последних нескольких лет ведет его закупки на рынке России.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 августа 2013 года в Москве состоялась встреча вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко и председателя ОАО «Газпром» Алексея Миллера, на которой, по информации пресс-службы вице-премьер-министра, стороны урегулировали вопрос планового прохождения осенне-зимнего периода в части транзита российского газа через территорию Украины и обеспечения газом украинских потребителей. Однако детали данной встречи не были обнародованы.

28 августа, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, что Россия продолжает настаивать на необходимости закачать в подземные хранилища Украины 18-19 млрд куб. м природного газа в преддверии отопительного сезона, в то время как Украина считает, что можно пройти суровые температурные режимы с объемом в 14 млрд кубометров.

***

КрАСЗ создает сеть по утилизации старых автомобилей

Производственное объединение "Кременчугский автосборочный завод" ("КрАСЗ", Полтавская обл.), в рамках реализации норм Закона Украины «Об утилизации транспортных средств», создает сеть по утилизации старых автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 29 августа, журналистам сообщил директор предприятия Николай Черныш.

«КрАСЗ работает над выполнением норм закона об обязательной разборке и утилизации старых автомобилей. КрАСЗ подписал договора с предприятиями, которые будут заниматься разборкой автомобилей. Это должны быть предприятия в городах с численностью 50 тыс. человек и более. Мы уже закончили эту работу и конца недели мы этот документ отвозим в Минэкологии и нас включают в единый реестр Украины. Мы идем согласно графика и Закону. Те, кто будет разбирать наши машины - это 130 предприятий. Часть — в нашей сети «Автоинвестстроя», а далее мы набирали другие предприятия. Мы вели эту работу 2 месяца», - сказал Черныш.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей.

Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

Завод в 2012 году сократил производство автомобилей вполовину по сравнению с 2011 годом - до 3280 шт.

*** Верховная Рада Украины приняла два Закона об утилизации – «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации ТС и усовершенствования некоторых налоговых норм» и «Об утилизации транспортных средств».

Первый устанавливает ставки налога, лиц, которые должны его платить и кто освобождается от уплаты. Он начинает действовать с 1 сентября 2013 г.

Второй - регламентирует, как должны быть организованы и зарегистрированы пункты утилизации ТС, какие они должны проводить операции. В этом Законе также описано, какие требования предъявляются к тем заводам-автопроизводителям, которые не платят данный налог, но обязаны утилизировать выпущенные им автомобили. Согласно закону, автозаводы должны создать сеть утилизационных пунктов в каждой области Украины.

***

Британской компании разрешили приобрести акции «Конти»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Jere Holding Limited (Британские Виргинские острова) приобрести акции одной из крупнейших кондитерских компаний в Украине «Конти» (Донецк), сообщила УНИАН пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, приобретение акций «Конти» обеспечит Jere Holding превышение 25% голосов в высшем органе управления компании.

Как сообщал УНИАН, в июле стало известно, что компания «Конти» выставлена на продажу. Также сообщалось, что сумма сделки может составить около 1 млрд долл. При этом первый раунд формирования предложений потенциальных покупателей может состояться в сентябре этого года.

Справка УНИАН. Группа «Конти» основана в 1997 году. В состав группы входит «ПО «Конти» и «Конти-Рус». Производственные активы группы: Донецкая, Константиновская, Горловская кондитерские фабрики и две кондитерские фабрики в Курске (Россия).

Основные ТМ группы «Конти»: Amour, Bonjour, а также «Супер-Контик», «Белиссимо», «Мелодика», «Мамулин торт», BisKonti, «Джек», «КонтиТофита» и «Золотая Лилия».

Основным бенефициаром компании является народный депутат Борис Колесников.