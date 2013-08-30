Решение РФ ограничить импорт товаров из Украины было поспешным - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что решение государственных структур Российской Федерации об ограничении импорта отдельных групп товаров украинского производства было поспешным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом он сказал интервью телеканалам.

Глава государства сообщил, что эту проблему он обсудил во время телефонного разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«После того как я получил информацию о том, что происходит на границе с Россией, я сразу же позвонил по телефону Президенту Путину и поставил один вопрос: «Что это такое?»

«Он говорит, что также удивлен этими действиями, считает их неправильными и пригласил для объяснений руководителей и специалистов», - добавил Янукович.

«Я четко понял, что это решение было поспешным и оно не было продуманным», - сказал глава государства.

Президент выразил убеждение, что Украине необходимо искать пути дальнейшего сотрудничества с Россией и странами Таможенного союза.

«Я далек от того, что нам нужно осложнять отношения с Россией и странами Таможенного союза. Нам, напротив, нужно думать, как их упростить, как искать взаимопонимание, как построить модель отношений Украины со странами Таможенного союза. Именно этот вопрос сегодня волнует и Президента России, потому что он хорошо понимает, что никакая ситуация, которая будет осложнять эти отношения, не пойдет на пользу ни Украине, ни России», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Федерация работодателей Украины заявила, что Таможенная служба России включила в перечень «рисковых» всех без исключения украинских импортеров, что фактически на неопределенное время заблокировало поставки товаров из Украины. В российском правительстве отметили, что решения на его уровне относительно регулирования импорта украинских товаров не принимались. Премьер Украины Николай Азаров заявлял, что определенные проблемы в торговом сотрудничестве с Россией есть, и они, вероятно, связаны с образованием и структуризацией Таможенного союза.

18 августа советник Президента России Глазьев заявил, что осложнение таможенного оформления грузов на российско-украинской границе является разовой акцией, но в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом таможенное администрирование может быть усилено. Киев рассчитывает подписать это соглашение на ноябрьском саммите в Вильнюсе.