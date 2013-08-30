Украина выполнит все условия для подписания Соглашения с Евросоюзом - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович заверил, что Украина выполнит условия, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации.

Об этом он сказал в интервью телеканалам, сообщает сайт Главы государства.

«На сегодня я не вижу никаких препятствий для подписания этого документа. Те условия, которые были нам предоставлены со стороны Европейской Комиссии, они будут выполнены. У меня здесь никаких нет сомнений», - отметил Янукович.

Он также напомнил, что европейский выбор Украины закреплен в Законе «Об основах внутренней и внешней политики» и не подлежит сомнению.

Кроме того, Президент подчеркивает, что национальные интересы всегда будут в основе отношений Украины с интеграционными объединениями.

«Нам нужно найти прагматичные решения, и наши национальные интересы всегда будут положены в основу отношений Украины как с Европейским Союзом, так и с Таможенным союзом», - сказал Янукович.

Говоря о взаимоотношениях Украины с Таможенным союзом, он отметил, что Украина должна искать понимания во взаимоотношениях с этим объединением.

Янукович дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко (студия «1 +1»), Андрею Куликову (IСTV) и Ларисе Губиной («5 канал»).

Во время интервью Глава государства изложил свою позицию по широкому кругу тем, в частности, европейской интеграции, социально-экономическому развитию страны, внутриполитической ситуации и внешней политике.

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