Вопрос вступления Украины в ЕС или Таможенный союз решит референдум

Вопрос вступления Украины в Европейский Союз или Таможенный союз будет решаться на референдуме.

Об этом сказал Президент Виктор Янукович в интервью четырем украинским телеканалам.

По его словам, вопрос, куда будет двигаться страна, должны решать ее граждане.

“Каким выбор будет украинского народа - это может показать референдум. Когда он будет — мы с вами не знаем. Когда будет принято решение о вступлении в Европейский Союз или Таможенный союз и тогда, в любом случае, нам не обойтись без референдума, не обойтись”, - отметил Президент.

Янукович подчеркнул, что на данный момент речь идет о несколько о другом - о том, какой следующий шаг осуществит Украина в отношениях с ЕС и ТС. Он напомнил, что Украина определилась со своим последующим шагом, определив европейское направление в законе о принципах внешней и внутренней политики. Президент выразил убеждение, что в ближайшее время Украина выполнит все 11 условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. “В этом у меня нет сомнения, большинство в парламенте объединится вокруг этого”, - отметил Президент.

Янукович дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко (студия «1+1»), Андрею Куликову (IСTV) и Ларисе Губиной («5 канал»).