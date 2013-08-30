Украина начала сотрудничество с Таможенным союзом в формате “3+1”

Президент Украины Виктор Янукович констатирует начало сотрудничества Украины с Таможенным союзом в формате “3+1”.

Об этом он сказал в интервью четырем украинским телеканалам.

«Сегодня представитель Украины в Таможенном союзе уже есть, он следит за тем, чтобы интересы Украины были там представлены во всех дальнейших действиях и решениях, которые будут принимать эта комиссия и высший совет Таможенного союза на уровне президентов. Поэтому мы наконец договорились, что этот формат «3+1» в каком-то виде начал уже работать», - сказал Янукович.

Янукович дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко (студия «1+1»), Андрею Куликову (IСTV) и Ларисе Губиной («5 канал»).

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Украиной. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

16 августа украинская делегация в составе вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко и представителя правительства Украины в Евразийской экономической комиссии Виктора Суслова приняла участие в заседании Совета ЕЭК в Суздали.

В рамках заседания украинская сторона приняла участие в обсуждении пакета вопросов, касающихся отношений между Украиной и ЕЭК, в частности, технических регламентов.

Консультации с ЕЭК об участии представителей Украины в заседании Совета ЕЭК продолжались в течение июня-июля 2013 года.