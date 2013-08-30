Кремль требует от Минска немедленного освобождения гендиректора "Уралкалия"

Москва требует от Минска немедленно освободить генерального директора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, задержанного белорусскими властями по обвинению в злоупотреблении властью и служебными полномочиями.

Об этом заявил помощник Президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

«Прошло пять дней с момента ареста в Минске нашего гражданина. Мы требуем немедленного его освобождения и рассчитываем, что белорусская сторона в ближайшее время это сделает», - сказал он журналистам в пятницу.

Как сообщал УНИАН, Баумгертнер был задержан в Минском аэропорту 26 августа после встречи с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем. Следственный комитет Беларуси предъявил ему обвинение по части 3 статьи 424 Уголовного кодекса Беларуси (злоупотребление властью и служебными полномочиями). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества. Адвокат Баумгертнера подтвердил, что его подзащитному предъявлено обвинение.

В отношении Баумгертнера избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он помещен в следственный изолятор КГБ Беларуси. В соответствии с белорусским законодательством, срок расследования уголовного дела ограничивается двумя месяцами, но при необходимости может быть продлен неограниченное количество раз.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, комментируя 29 августа ситуацию с задержанием Баумгертнера, заявил, что Россия из-за этого может пересмотреть ряд вопросов двустороннего сотрудничества с Беларусью. В список входят сокращение поставок нефти, проверки продукции АПК и затягивание вопроса о новом кредите.

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