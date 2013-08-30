Анонс на 2 сентября

02.09.13 * Согласительный совет руководителей фракций и председателей комитетов ВРУ * Пресс-конференция председателя Госкомпредпринимательства Михаила Бродского

* Состоится Согласительный совет руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины. * Пресс-конференция председателя Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаила Бродского на тему: "День предпринимателя, подведение итогов работы Службы" *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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