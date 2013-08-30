ТОП-10 (30 августа)

Вопрос вступления Украины в ЕС или Таможенный союз решит референдум

Украина импортировала из Венгрии 110 млн куб. м газа за 2 недели

РФ временно ограничила ввоз свинины из Беларуси

Украина выполнит все условия для подписания Соглашения с Евросоюзом - Янукович

Переговоры с МВФ состоятся в ближайшее время

Дефицит госбюджета в январе-июле вырос в 1,8 раза

Профицит платежного баланс Украины в январе-июле составил 1,9 млрд долл.

Индекс производства базовых отраслей в июле вырос до 1,8%

В «Укравтодоре» рассказали, сколько будет стоить проезд по платной дороге

Правительство ограничит переход квартир на индивидуальное отопление

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Вопрос вступления Украины в ЕС или Таможенный союз решит референдум

Вопрос вступления Украины в Европейский Союз или Таможенный союз будет решаться на референдуме.

Об этом сказал Президент Виктор Янукович в интервью четырем украинским телеканалам.

По его словам, вопрос, куда будет двигаться страна, должны решать ее граждане.

“Каким выбор будет украинского народа - это может показать референдум. Когда он будет — мы с вами не знаем. Когда будет принято решение о вступлении в Европейский Союз или Таможенный союз и тогда, в любом случае, нам не обойтись без референдума, не обойтись”, - отметил Президент.

Янукович подчеркнул, что на данный момент речь идет о несколько о другом - о том, какой следующий шаг осуществит Украина в отношениях с ЕС и ТС. Он напомнил, что Украина определилась со своим последующим шагом, определив европейское направление в законе о принципах внешней и внутренней политики. Президент выразил убеждение, что в ближайшее время Украина выполнит все 11 условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. “В этом у меня нет сомнения, большинство в парламенте объединится вокруг этого”, - отметил Президент.

Янукович дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко (студия «1+1»), Андрею Куликову (IСTV) и Ларисе Губиной («5 канал»).

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Украина импортировала из Венгрии 110 млн куб. м газа за 2 недели

Украина с 15 по 28 августа, после двухнедельного перерыва, импортировала из Венгрии 110,41 млн куб. м природного газа, сообщает оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ Ltd.

По данным компании, оператор украинской газотранспортной системы компания «Укртрансгаз» заявила на 29 и 30 августа импорт газа с территории Венгрии в общем объеме 21 млн куб. м.

Таким образом, с учетом предположительного объема поставки 31 августа (около 10 млн куб. м), импорт природного газа из Венгрии в августе составит около 141 млн куб. м.

За весь июль 2013 года поставки природного газа в Украину с территории Венгрии составили 154,53 млн куб. м.

Как сообщал УНИАН, 16 июля оператор газотранспортной системы Венгрии компания FGSZ Ltd. сообщила, что «Укртрансгаз» намерен провести работы по расширению системы на украинской стороне. По этой причине поставки в Украину были приостановлены с 1 по 15 августа 2013 года. В результате проведения данных работ Украине удалось увеличить суточный объем поставок газа из Венгрии на 60%.

В то же время компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, планировала, несмотря на двухнедельный перерыв, сохранить объем поставок газа из Венгрии в августе текущего года на уровне июля.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Подписание соглашений на поставки газа со Словакией ожидается в сентябре, а с Румынией – в октябре текущего года.

На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши, РФ).

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РФ временно ограничила ввоз свинины из Беларуси

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) ввело временные ограничения на поставки продукции свиноводства из Беларуси.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что заместитель руководителя Россельхознадзора Алексей Саурин обратился к главному государственному ветеринарному инспектору Беларуси Юрию Пивоварчику с письмом, в котором, в частности, говорится, что, согласно ст. 8 Соглашения Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам от 11 декабря 2009 года, в связи с неблагополучием Беларуси по африканской чуме свиней с 30 августа 2013 года вводятся временные ограничения на ввоз из Беларуси в Россию свиней, их генетического материала, свиноводческой продукции, не прошедшей термическую обработку при температуре не ниже 72 градуса в толще продукта в течение не менее 30 минут, гарантирующую уничтожение вируса АЧС, а также кормов для свиней, не прошедших при изготовлении аналогичную тепловую обработку.

Отмечается, что ограничения будут действовать либо до искоренения заболевания на территории Беларуси, либо до утверждения правил определения зоосанитарного статуса (компартментализации) белорусских свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, либо до принятия Евразийской экономической комиссией нормативного правового акта прямого действия, регламентирующего единый порядок осуществления компартментализации для стран – членов Таможенного союза.

Как сообщал УНИАН, 29 августа пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины сообщила, что Украина усилит контроль на границах с Российской Федерацией и Республикой Беларусь из-за угрозы занесения возбудителя африканской чумы свиней (АЧС).

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животных с подозрением на это заболевание уничтожают. Для человека АЧС опасности не представляет.

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Украина выполнит все условия для подписания Соглашения с Евросоюзом - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович заверил, что Украина выполнит условия, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации.

Об этом он сказал в интервью телеканалам, сообщает сайт Главы государства.

«На сегодня я не вижу никаких препятствий для подписания этого документа. Те условия, которые были нам предоставлены со стороны Европейской Комиссии, они будут выполнены. У меня здесь никаких нет сомнений», - отметил Янукович.

Он также напомнил, что европейский выбор Украины закреплен в Законе «Об основах внутренней и внешней политики» и не подлежит сомнению.

Кроме того, Президент подчеркивает, что национальные интересы всегда будут в основе отношений Украины с интеграционными объединениями.

«Нам нужно найти прагматичные решения, и наши национальные интересы всегда будут положены в основу отношений Украины как с Европейским Союзом, так и с Таможенным союзом», - сказал Янукович.

Говоря о взаимоотношениях Украины с Таможенным союзом, он отметил, что Украина должна искать понимания во взаимоотношениях с этим объединением.

Янукович дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко (студия «1 +1»), Андрею Куликову (IСTV) и Ларисе Губиной («5 канал»).

Во время интервью Глава государства изложил свою позицию по широкому кругу тем, в частности, европейской интеграции, социально-экономическому развитию страны, внутриполитической ситуации и внешней политике.

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Переговоры с МВФ состоятся в ближайшее время

Президент Украины Виктор Янукович, считающий неприемлемым повышение цен на газ для населения, надеется, что в ходе переговоров Международный валютный фонд снимет это требование, ставшее главным препятствием на пути возобновления сотрудничества между Украиной и финансовой организацией.

Об этом он сказал в интервью четырем украинским телеканалам.

«Уже есть понимание с двух сторон, что нам нужно заменить эти требования какими-то другими. И, возможно, найдем понимание. Возможно. Сентябрь и октябрь покажут. Переговорный процесс продолжается», - сказал Янукович, в очередной раз уточнив, что категорически против повышения цен на голубое топливо для населения.

«Никогда, пока я буду у власти, мы этим путем не будем идти», - добавил он.

Вместе с тем Янукович сказал, что Украина крайне нуждается в средствах МВФ, однако не может принять решение в ущерб населению.

Кроме того, глава государства напомнил, что отказ повышать цены на газ для населения приносит значительные убытки для государства.

Президент также сообщил, что в ближайшее время украинская делегация направится в штаб-квартиру МВФ на очередные переговоры.

Янукович дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко (студия «1+1»), Андрею Куликову (IСTV) и Ларисе Губиной («5 канал»).

Как сообщал УНИАН, в июле заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Уильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того, как страну посетит миссия Фонда.

Раннее представители МВФ заявляли о том, что Фонд ведет технические дискуссии с правительством Украины и готов к всеобъемлющему диалогу по программе сотрудничества.

В июне Украину посетила миссия Фонда с ознакомительной целью: новый глава миссии - Николай Георгиев с 4 июня сменил на посту предыдущего руководителя миссии Кристофера Джарвиса.

В 2013 году миссия МВФ посещала Украину дважды. Итогом работы миссии стало заявление Джарвиса о том, что МВФ намерен продолжить диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы stand-by. Основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, в случае если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ), существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к понижению рейтингов.

В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

После одобрения летом 2010 года новой двухлетней программы stand-by на почти 16 млрд долл. Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

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Дефицит госбюджета в январе-июле вырос в 1,8 раза

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле 2013 года составил 30,270 млрд грн, что в 1,79 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 16,936 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь-июль текущего года составил 34,228 млрд грн. Общий фонд госбюджета за указанный период выполнен с дефицитом 31,416 млрд грн, что на 12,280 млрд грн меньше бюджетной росписи на январь-июль 2013 года. Сравнительные данные за аналогичный период прошлого года по дефициту сводного бюджета и общего фонда госбюджета не приводятся.

За семь месяцев текущего года поступления в госбюджет Украины составили 189,849 млрд грн, что на 3,269 млрд грн, или на 1,75%, больше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за отчетный период составила 247,378 млрд грн, что на 6,437 млрд грн, или на 2,67%, больше показателя за январь-июль прошлого года. Против января-июля 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета выросли на 6,045 млрд грн, или на 3,77%, - до 166,286 млрд грн.

Кассовые расходы госбюджета за семь месяцев 2013 года составили 219,867 млрд грн, что на 9,64%, или на 19,329 млрд грн, больше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за январь-июнь т.г. составила 281,312 млрд грн, что на 9,54%, или на 24,507 млрд грн, больше показателя за январь-июль прошлого года. Против января-июля 2012 года кассовые расходы общего фонда госбюджета выросли на 13,69%, или на 23,85 млрд грн, - до 198,001 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины за первое полугодие 2013 года по сравнению с также дефицитом по итогам первого полугодия 2012 года вырос в 3,4 раза - до 22,746 млрд грн. Дефицит сводного бюджета Украины за январь-июнь текущего года составил 28,044 млрд грн, что в 2,9 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Общий фонд государственного бюджета за указанный период выполнен с дефицитом 24,629 млрд грн, что в 5,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года, но в то же время на 11,967 млрд грн меньше росписи на январь-июнь 2013 года.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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Профицит платежного баланс Украины в январе-июле составил 1,9 млрд долл.

Профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в январе-июле текущего года составил 1,9 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года дефицит платежного баланса составлял 0,3 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Сальдо сводного платежного баланса в июле было отрицательным (-298 млн долл. США), но с начала года осталось положительным – 1,9 млрд долл. США (за соответствующий период 2012 года дефицит составлял 0,3 млрд долл. США)» - говорится в сообщении Нацбанка.

По информации Нацбанка, в июле второй месяц подряд платежный баланс сведен с дефицитом в 298 млн долл. за счет дефицита по статье «кредиты и облигации» (статья финансового и капитального счета - УНИАН) в 471 млн долл., дефицит по которой зафиксирован также второй месяц подряд. «Это обусловлено низким уровнем рефинансирования новыми привлечениями текущих выплат частного сектора. Чистые погашения банковского сектора составляли 121 млн долл. США, реального сектора – 191 млн долл. США. Сократилась также задолженность сектора общегосударственного управления на 159 млн долл. США», - отмечается в сообщении регулятора.

В то же время, по информации Нацбанка, в целом по финансовому и капитальному счету сформировался профицит в 1,1 млрд долл. США, в первую очередь за счет прямых и портфельных иностранных инвестиций.

«Чистый приток прямых иностранных инвестиций в июле составил 905 млн долл. США и был наибольшим с начала года. Почти весь объем поступлений был направлен в реальный сектор», - сообщил Нацбанк.

По данным НБУ, дефицит текущего счета в июле почти не изменился в годовом выражении и составил 1,4 млрд долл., в то время как по итогам января-июля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года дефицит снизился на 15,28%, или на 1,1 млрд долл. - до 6,1 млрд долл.

Экспорт товаров в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года сократился на 8,3% - до 5,3 млрд долл. прежде всего за счет снижения поставок железнодорожных вагонов на 33,7%, вследствие чего экспорт продукции машиностроения снизился на 31,8%. Импорт товаров за указанный период снизился на 5,5% - до 7,3 млрд долл., прежде всего вследствие снижения импорта энергоносителей на 23,2%.

Прирост наличной валюты вне банков в июле составил 0,5 млрд долл., а в целом по итогам января-июля — сократился в 1,6 раза в годовом выражении – до 1,4 млрд долл. В июле проведено плановое погашение кредита МВФ на 0,4 млрд долл. На 1 августа объемы международных резервов составили 22,7 млрд долл., что обеспечивает финансирование будущего импорта на 2,7 месяца.

Как сообщал УНИАН, в июне платежный баланс сведен с дефицитом 1,1 млрд долл. за счет дефицита по капитальному и финансовому счету. Профицит платежного баланса Украины, по предварительным оценкам Национального банка, в первом полугодии составил 2,2 млрд долл., в то время как за аналогичный период прошлого года дефицит платежного баланса составил 1,1 млрд долл.

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Индекс производства базовых отраслей в июле вырос до 1,8%

Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) в июле 2013 года по сравнению с июлем 2012 года вырос до 1,8%.

Об этом сообщает Национальный банк Украины на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, рост ИПБО в годовом выражении зафиксирован второй месяц подряд после его падения 12 месяцев подряд в годовом выражении. Падение ИПБО по итогам января-июля текущего года замедлилось до 0,7% в годовом выражении с падения в 2,6% по итогам января-июня текущего года в годовом выражении.

Среди основных факторов положительной динамики ИПБО Нацбанк отметил высокий урожай зерновых культур, активизацию внешнего спроса благодаря стабилизации экономики еврозоны, освоение новых рынков сбыта продукции украинской пищевой промышленности, сохранение высокого уровня внутреннего потребительского спроса благодаря стабильному росту реальных зарплат.

Как сообщал УНИАН, индекс производства базовых отраслей (ИПБО) в июне 2013 года вырос до 0,9% в годовом выражении, впервые за последние 12 месяцев. В январе-июне текущего года падение ИПБО замедлилось до 2,6% с 3,5% в январе-мае текущего года.

В декабре 2012 года снижение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составило 4% в годовом измерении, за год зафиксировано снижение на 1,7%.

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В «Укравтодоре» рассказали, сколько будет стоить проезд по платной дороге

В зависимости от финансовой модели концессионной дороги стоимость проезда для легковых автомобилей может составить 30 копеек за километр, а для грузовых - 1 грн за километр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве журналистам сообщил глава "Укравтодора" Евгений Прусенко.

"На стадии подготовки и проведения концессионного конкурса будет определяться финансовая модель. Если будет достаточная интенсивность движения, достаточная окупаемость - то это будет платная дорога. Если же недостаточная, то это будет плата за эксплуатационную готовность", - сказал Прусенко.

Во втором случае государство платит по соглашению с инвестором определенную сумму ежегодно.

"Таким образом, чтобы инвестор возместил свои инвестиции и получил какую-то небольшую прибыль", - сказал Прусенко.

Вместе с тем, по словам главы "Укравтодора", первый концессионный конкурс на проект строительства автомобильной дороги должен состояться в начале следующего года.

"Мы работаем над проектом концессионной дороги Львов-Краковец", - сказал Прусенко.

Он также отметил, что строительство концессионных дорог начнется не ранее чем в конце 2014 года.

Как сообщал УНИАН, объем средств, запланированных к привлечению в рамках реализации приоритетных проектов строительства дорог на условиях концессии, составляет порядка 10 млрд долл.

«Укравтодор» уже подготовил 7 проектов строительства новых дорог, которые будут выставлены на концессионные конкурсы.

Первоочередными из этих проектов являются строительство и эксплуатация автомобильных дорог по направлению Краковец - Львов - Броды - Ровно протяженностью 258 км, с ориентировочной стоимостью - 13 млрд грн. В том числе и строительство, ремонт и эксплуатация автомобильной дороги от границы с РФ (КПП "Щербаковка") - Харьков - Новомосковск, с общей длиной участков дороги, которые включаются в проект - 209 км, и с ориентировочной стоимостью работ - 3,9 млрд грн, а также строительство и эксплуатация I и II очередей большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева от автомобильной дороги Киев-Чернигов-Н. Яриловичи до Киев-Ковель-Ягодин протяженностью 151,6 км, стоимостью - 24,9 млрд грн.

В перспективе на условиях концессии также могут быть построены автомобильная дорога Одесса-Монаши с мостовым переходом через Днестровский лиман (на Рени) протяженностью 81 км, дорога Ульяновка-Николаев-Херсон-Красноперекопск-Симферополь (532 км), дорога Днепропетровск-Запорожье-Мелитополь-Джанкой-Симферополь (475 км).

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Правительство ограничит переход квартир на индивидуальное отопление

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ограничить переход квартир на индивидуальное отопление и горячее водоснабжение.

Соответствующая инициатива содержится в проекте закона №3142 от 29 августа 2013 года.

Согласно проекту, органы местного самоуправления будут утверждать схемы теплоснабжения населенных пунктов с указанием территорий, на которых должны применяться централизованная или индивидуальная системы отопления. При отсутствии утвержденной схемы на территории должно будут использоваться только централизованное теплоснабжение.

Также предлагается запретить самовольное отключение потребителей от централизованных теплосетей и централизованных систем горячего водоснабжения, за исключением случаев, когда это предусмотрено схемой теплоснабжения населенного пункта. Нарушения этой нормы повлечет за собой штраф в размере от 20 до 80 необлагаемых налогом минимумов (340-1360 грн) для граждан и 50-100 минимумов (850-1700 грн) – для должностных лиц.

Штрафы для граждан за самовольное использование тепловой энергии предлагается установить на уровне 5-20 необлагаемых налогом минимумов (85-340 грн) для граждан и 10-30 минимумов (170-510 грн) для должностных лиц.

При этом за недопуск представителей теплоснабжающих организаций к счетчикам тепла и использующим тепло установкам предлагается установить штрафы в размере 20-50 минимумов (340-850 грн) для граждан и 30-80 минимумов (510-1360 грн) для должностных лиц.

Как сообщал УНИАН, в средине августа премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что считает кампанию по установке автономного отопления в жилых домах недальновидным решением предыдущего правительства. По его словам, это привело к значительному ухудшению рентабельности работы централизованных котельных.

В начале 2013 года глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, Валерий Саратов говорил о том, что в Украине сложилась ситуация, когда люди массово отказываются от централизованного отопления в пользу индивидуального по причине дешевизны последнего. По словам Саратова, такое положение дел разрушает систему централизованного теплоснабжения.

УНИАН