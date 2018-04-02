Баланс недели: ЕС или РФ решит референдум, «Руслан» улетает в Россию, газа зимой будет «с лихвой»

ЕС или Россия

Минувшая неделя, хоть и была короткой - «постпраздничной», но значимыми новостями отличилась. В первую очередь они касались отношений Украины и России. Киев озвучил позиции по поводу дальнейшего сотрудничества с «соседкой» и планы относительно евроинтеграции, а Москва высказала свое видение этих посылов.

Так, неделя началась с переговоров в Москве премьер-министров Николая Азаров и Дмитрия Медведева. О чем беседовали главы правительств двух стран в течение двухчасового «тет-а-тета», осталось под за семью замками. Позже МИД Украины сделал неудачную попытку «поднять занавес», заявив, что обсуждались вопросы взаимодействия Украины с Таможенным союзом после подписания Киевом Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Свет немного пролил сам Азаров. По возвращению в Украину он поручил представителю правительства Украины в Евразийской экономической комиссии Виктору Суслову разработать план действий по постепенному присоединению Украины к отдельным соглашениям в рамках ТС. При этом он заявил, что «в интересах взаимовыгодного сотрудничества мы готовы» к такому шагу. То есть, угрозы России предпринять спецмеханизмы в торговых отношениях с Украиной в случае ее евроинтеграции «подействовали».

Откликнулся на ситуацию и Брюссель. В Европарламенте заявили, что нынешнее поведение России в отношении Украины не отвечает нормам международного права и является неприемлемым. Речь идет о позиции РФ относительно цен на энергоносители и таможенной политики, чтобы вынудить Украину сойти с пути евроинтеграции. ЕП предлагает ускорить подписание Соглашения с Украиной.

Комитет Европарламента по иностранным делам призвал Еврокомиссию и страны-члены ЕС четко определить свои позиции в сложившейся ситуации и озвучить их, в частности, на встрече G20, которая состоится на будущей неделе в Санкт-Петербурге. Европарламент также планирует принять соответствующую резолюцию.

МИД РФ вступил в перепалку: в отличие от политиков из ЕС, «не устающих критиковать любые проявления интереса наших соседей к евразийской экономической интеграции, Россия никогда не выступала против «европейского выбора» Украины». При этом внешнеполитическое ведомство России подчеркнуло, что Соглашение с ЕС ухудшит условия взаимной торговли между Украиной и Таможенным союзом, а также предостерег Киев: евроинтеграция приведет «к деиндустриализации украинской экономики, превращая ее, по сути, лишь в рынок для товаров из ЕС».

Точку в этой «недельной» истории поставил в интервью украинским телеканалам Президент. Он заверил, что Украина выполнит все условия для подписания Соглашения с ЕС: «На сегодня я не вижу никаких препятствий для подписания этого документа. Те условия, которые были нам предоставлены со стороны Европейской Комиссии, они будут выполнены. У меня здесь никаких нет сомнений». Что касается конфликта с Россией, то, по словам гаранта, он удивлен действиями Москвы, но, несмотря на обострение отношений, "нам необходимо искать пути дальнейшего сотрудничества с ТС". При этом он констатировал начало этого сотрудничества в формате “3+1”. И самое важное из заявлений Президента - вопрос вступления Украины в ЕС или Таможенный союз будет решаться исключительно на референдуме.

Исходя из того, что ноябрьский саммит становится все ближе, думаю, в этой истории будет бурное продолжение. Особенно с учетом российского «менталитета».

За чей счет газ?

Минувшая неделя отличилась и некой «газовой» интрижкой. Речь идет о закачке газа в подземные хранилища. Спор вокруг этого вопроса между Украиной и Россией идет давно. Он просто обострился в преддверии отопительного сезона. И в этом «диалоге», по-видимому, Москва победила. Судите сами: Киев раньше категорично заявлял, что объем закачки в ПХГ не превысит 14 млрд кубометров. Москва не уставала настаивать на 19 млрд и более. Казалось бы, сколько может длиться перепалка, если скоро «включать» батареи. И вот на минувшей неделе «сенсационное» заявление сделала пресс-служба вице-премьер-министра Юрия Бойко по итогам его переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером: стороны урегулировали вопрос планового прохождения осенне-зимнего периода в части транзита российского газа и обеспечения газом украинских потребителей. И никаких деталей и цифр. Свет на «газовое» дело пролил министр энергетики Эдуард Ставицкий. Он заявил, правда, в интервью российскому агентству РИА «Новости», что Украина согласилась увеличить закачку газа в ПХГ свыше 14 миллиардов кубометров для обеспечения транзита в Европу. По его словам, сейчас решается вопрос, за чей счет будет производиться дополнительная закачка. На вопрос, вероятно ли привлечение кредита в России, он ответил: «Беспроцентный, возможно, да, то есть, если мы возьмем на себя ответственность, что мы его (газ – ред.) потребим в другие периоды».

То есть, на еще 5 миллиардов кубометров газа необходимо порядка двух миллиардов долларов. Такую же сумму в прошлом году Газпромбанк выделял «Нафтогазу», но под 8,5% годовых с погашением 24 июня 2013 года. Важно, чем закончится обсуждение возможности предоставление Украине беспроцентного кредита.

В принципе, в вопросе казачки газа Украине давно нужно было расставить все точки над «і». Советская традиция – Киев наполнением ПХГ занимается исключительно самостоятельно - в рыночных условиях не приемлема. Топливо с каждым годом дорожает, и проблема закачки обостряется. А у «Нафтогаза» и так «хлопот полон рот». Из-за миллиардного долга предприятий теплокоммунэнерго и нарушения ими баланса потребления «голубого топлива» под угрозой срыва оказался отопительный сезон. НАК заявила, что если теплоэнергетики не снизят потребление газа, то его ресурс будет исчерпан уже в ноябре. Кабмин уполномочил «Нафтогаз» немедленно ограничивать до технически разрешенного минимума должников. В помощь НАК расходы госбюджета на этот год увеличены на 10, 7 млрд грн. Кстати, Минэнерго видит выход из ситуации в ведении финансовых векселей для погашения обязательств предприятиями ТКЭ.

Первым делом самолеты

Новости из сферы украинско-российских отношениий сыпались и с международного авиакосмического салона «МАКС 2013». Госпредприятие «Антонов» подписало «дорожную карту» о создании СП по программе развития семейства самолетов Ан-140 с предприятием «Авиакор-авиационный завод» (Самара). Компания «Укринмаш», входящая в состав «Укроборонпрома», и российское объединение «Авиаэкспорт» будут совместно осуществлять ремонт и экспорт самолетов и вертолетов Ми-17 и Ми-171. Кроме того, Министерство обороны России рассматривает вопрос поставок Ан-70 для Военно-воздушных сил РФ. Ранее заявлялось о покупке 60 украинских Ан-70.

И самая главная новость - Украина может передать интеллектуальные права на крупнейший серийный транспортный самолет в мире Ан-124 «Руслан» совместному предприятию с РФ в случае обеспечения конфиденциальности. По словам вице-премьер-министра Юрия Бойко, на сегодняшний день отработано, и российской стороной парафировано соответствующее международное соглашение.

Чем аукнется для Украины перечисленная «авиаинтеграция», покажет время. Ранее заявлялось, что все СП будут основываться на паритетном принципе.

Долги тяжкие

Еще одной важной новостью минувшей недели стало постановление Кабмина, которым Минфин обязывается привлечь внешний заем в размере не более 750 млн долл. на срок до двух лет. Это подразумевает очередной выпуск евробондов. Последнее размещение валютных ценных бумаг было осуществлено в феврале 2013 года на сумму 1 млрд долл. В целом, по прогнозу Минфина, Украина может занять в текущем году на внешних рынках порядка 4,3 млрд долл. Такие займы – вариант выхода из непростой финансовой ситуации. Во второй половине 2013 года властям предстоит выплатить по обязательствам 5,6 млрд долл., из которых 3,6 млрд долл. приходится на Минфин, 1,7 млрд долл. - на НБУ, а остальное, в виде процентных платежей, - на «Нафтогаз», Киевский горсовет, госбанки, «Укрзализныцю» и компанию «Финансирование инфраструктурных проектов». На 3-й квартал приходится 3,1 млрд долл., на 4-й - 2,6 млрд долл. При этом сам госдолг страны за июль вырос на 1,5%, - до 69,2 млрд долл., а с начала года – на 7,32%.

Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение госдолга Украины, учитывая растущие потребности правительства в гривневых ресурсах для финансирования бюджетного дефицита и активизацию предоставления госгарантий. «Поскольку рост украинской экономики, как мы ожидаем, будет оставаться медленным (0,0% год к году в 2013 году и рост на 1,5% в 2014 году), а инфляция - низкой, мы прогнозируем рост отношения госдолга к ВВП до 42% с 38% на конец июля», - подчеркивает главный экономист компании Dragon Capital Елена Белан.

Но есть в финансовой истории и положительный момент. По данным Нацбанка, профицит платежного баланса Украины в январе-июле составил 1,9 млрд долл. против дефицита в 0,3 млрд долл. годом ранее.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что среди факторов, положительно влияющих на платежный баланс, - снижение скупки наличной валюты. «По итогам 2013 года платежный баланс будет сведен с профицитом 2-2,5 млрд долл.», - прогнозирует эксперт.

Нана Черная (УНИАН)