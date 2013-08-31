США опубликовали доказательства о применении Дамаском химоружия

Американская разведка располагает доказательствами того, что правительство Сирии 21 августа применило химическое оружие против собственных граждан.

Об этом в своем специальном заявлении сообщил в пятницу, 30 августа, госсекретарь США Джон Керри.

Заявление транслировалось на сайте Госдепартамента, сообщает Lenta.ru.

По словам Керри, документы с данными о применении Дамаском химоружия рассекречены и опубликованы. Он сообщил также, что американская разведка установила, откуда велась стрельба химическими боеприпасами.

По данным США, в результате атаки 21 августа в пригородах Дамаска погибли по меньшей мере 1429 человек, в том числе 429 детей. Более того, как отметил Керри, известно, что это не единственный случай, когда сирийское правительство применяло химическое оружие.

Госсекретарь подчеркнул, что применение химоружия не останется безнаказанным, однако пояснил, что вмешательство США будет ограниченным.

США и ряд других западных стран ранее уже заявляли, что нанесут по расположениям сирийской армии удар в связи с применением ею химического оружия. Официальный Дамаск отрицает применение химоружия.

В настоящее время на территории Сирии работает комиссия ООН, прибывшая туда, чтобы проверить данные о применении такого оружия. Ожидается, что доклад по результатам работы комиссии будет опубликован после 31 августа.