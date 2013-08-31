Россия замедляет выполнение военных контрактов с Сирией

Накопившиеся финансовые трудности стали основной причиной, по которой Россия сдвигает поставки вооружений и военной техники в Сирию, сообщает газета "Коммерсант" в субботу, передает РИА «Новости».

Как сообщает "Ъ", об изменениях в графике поставок Дамаску самолетов МиГ-29М/М2 рассказал источник газеты, близкий к "Рособоронэкспорту", который выразил надежду на то, что вне зависимости от происходящих в Сирии событий контракт будет выполнен в полном объеме.

Издание уточняет, что только девять истребителей планируется поставить заказчику в 2016 году, а оставшиеся три - в 2017 году. Основной причиной корректировки дат поставок стали "финансовые трудности, которые испытывает заказчик".

"После поступления на счет корпорации "МиГ" трех траншей по 10%, произведенных с момента заключения контракта, выплаты прекратились", - пишет газета. По данным "Ъ", найти решение этой проблемы пытались представители сирийской военной делегации, приезжавшей в конце мая в Москву на переговоры, которые к успеху так и не привели.

"Схожая задержка может случиться и с российско-сирийским контрактом от 2011 года - на поставку 36 учебно-боевых самолетов Як-130", - уточнила газета. "Коммерсант" добавляет, что официально в "Рособоронэкспорте" никакие сирийские контракты не комментируют.

Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска.