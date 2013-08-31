США планируют в Сирии "сдержанную" военную операцию

Президент США Барак Обама заявил, что в ответ на химическую атаку в Сирии рассматривает возможность "сдержанных, узконаправленных действий", передает русская служба Би-Би-Си.

По его словам, ботинок американского солдата не ступит на сирийскую землю, и акция возмездия не предполагает "открытого финала".

Обама заверил, что варианты наземной операции и долгосрочного военного присутствия не рассматриваются. В то же время он дал ясно понять, что сирийский президент Башар Асад должен быть наказан за "зверскую и чудовищную" атаку с применением отравляющих веществ.

Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что, по данным американской разведки, в результате химической атаки в пригороде Дамаска 21 августа погибли 1429 человек, в том числе 426 детей.

Сирийское руководство, в свою очередь, заявило о непричастности к химической атаке. МИД Сирии назвал обвинения, высказанные Керри, отчаянной попыткой оправдать военный удар. Его заявления сирийский МИД назвал "фабрикацией и ложью".

Государственное информагентство Сирии заявило, что разведданные, на которые ссылался Керри в своем докладе, использовали материал, "основанный на старых историях, распространявшихся террористами больше недели тому назад".

Одновременно российский МИД распространил заявление, в котором назвал звучащие из Вашингтона заявления с угрозой применения силы в отношении Сирии неприемлемыми.

В те же время США настаивают, что их выводы подкреплены сообщениями медицинских работников, очевидцев, журналистов, видеозаписями и бесчисленными рассказами в социальных сетях.

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