Путин не верит в использование сирийскими властями химоружия

Президент РФ Владимир Путин считает глупостью утверждения тех, кто обвиняет правительство Сирии в применении химоружия.

"В условиях наступления армии Сирии говорить о том, что химоружие применило сирийское правительство, - дурь несусветная", - сказал Путин.

Путин одобрил решение британского парламента, который не поддержал участие Лондона в возможной операции против Сирии, заявив, что это стало для него полной неожиданностью, сообщает ТВЦ.

"Решение британского парламента по Сирии для меня полная неожиданность. Оно говорит о том, что там есть люди, которые руководствуются здравым смыслом", - сказал президент РФ журналистам во Владивостоке.

"Мы за последние годы привыкли к тому, что в западном сообществе все принимается без особых дискуссий, во всяком случае, внешне так всегда выглядело, и в соответствии с пожеланиями и позицией главного партнера, то есть США. Если на этот раз какой-то сбой произошел, то, повторяю, для меня это неожиданно и, более того, я даже удивлен этой позицией", - добавил он.

С другой стороны, по его мнению, это говорит о том, что даже в Великобритании, которая является основным геополитическим союзником США, есть люди, которые руководствуются национальными интересами, здравым смыслом, дорожат своим суверенитетом. Президент также отметил, что это результат анализа того, что произошло за последние годы в регионе Ближнего Востока и других странах.

"Я уверен, что люди анализируют происходящие события, делают выводы и принимают собственные решения", - заключил Путин. Как сообщалось, члены парламента Великобритании не одобрили правительственную резолюцию об основаниях для военного вмешательства в Сирию. За резолюцию высказались 272 законодателя, тогда как 285 выступили против.

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