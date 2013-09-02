В Японии эвакуируют более 8 тысяч человек из-за сильных ливней

Власти префектуры Хёго на западе Японии выдали предупреждение о немедленной эвакуации 6,6 тыс. человек из-за мощных ливневых дождей.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по данным национального метеорологического управления страны, рекомендация касается 2100 жилых домов.

Власти отмечают, что в населенном пункте Така, где было объявлено предупреждение, есть угроза разлива рек.

В то же время в городе Нанао префектуры Исикава предупреждение об эвакуации в связи с угрозой паводков получили более 1,6 тыс. человек (585 жилых домов).

Власти ожидают, что в некоторых районах в течение часа выпадет до 80 мм осадков. К утру вторника, по оценкам синоптиков, на Сикоку выпадет до 200 мм осадков, на Кюсю - до 150 мм. На юго-западе, на северо-западе и на северо- востоке Хонсю ожидается до 100 мм осадков.