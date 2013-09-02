МИД: сегодня шансы на подписание ассоциации с Евросоюзом лучше, чем когда-либо ранее

Заместитель министра иностранных дел Виктор Майко заявляет, что на сегодняшний день шансы на подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом во время саммита «Восточного партнерства» в ноябре в Вильнюсе лучше, чем когда-либо ранее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления перед студентами Киевского института международных отношений.

“Еще год назад и в Украине, и в Европе о подписании Соглашения об ассоциации господствовало довольно пессимистическое настроение. Но сегодня шансы на заключение соглашения лучше, чем когда-либо ранее. Это признают все”, - сказал Майко.

По его словам, это произошло благодаря тому, что в Украине осуществляются реформы и “революционными темпами изменяется законодательство”.

Как сказал Майко, в течение последних месяцев реформаторская активность была беспрецедентной. “Европа это видит и делает выводы”, - добавил он.

Также Майко считает, что участие Украины в двух зонах свободной торговли - с Европейским Союзом и СНГ - будет выгодным как для Украины, так и для ее партнеров.

По его словам, подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом не означает уменьшение внимания Украины к экономическому сотрудничеству с Россией, странами СНГ и Таможенного союза.

Майко отметил, что создание зоны свободной торговли Украины и ЕС неминуемо будет означать согласование определенных моментов в торговле со странами СНГ, с которыми Украина имеет на сегодняшний день зону свободной торговли.

“Если наши партнеры имеют какие-то опасения относительно возможности попадания на их рынки продукции из третьих стран, мы готовы вести по этому поводу переговоры”, - сказал Майко.

По его словам, по убеждению украинской стороны, это, скорее, события технического, переходного этапа. Зона свободной торговли в рамках СНГ будет так же эффективно действовать, как и зона свободной торговли Украины и Европейского Союза, сказал Майко. «Никакого конфликта интересов здесь нет», - добавил он.

При этом он отметил, что все, что сегодня классифицируется как конфликт интересов, - это искусственное, наносное и серьезным образом политизированное.

«Когда стихнут эмоции и дискуссии, станет понятно, что участие нашего государства в двух зонах свободной торговли однозначно будет чрезвычайно выгодным для всех - как для Украины, так и наших партнеров, как с Востока, так и с Запада», - сказал Майко.

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