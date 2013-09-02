На этой неделе Рада рассмотрит 6 евроинтеграционных законопроектов

На этой неделе Верховная Рада рассмотрит 6 евроинтеграционных законопроектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.

Он сказал: “На эту неделю мы уже включили 6 законов, которые мы рассмотрим”.

При этом, по словам Рыбака, происходит согласование с фракциями ради поддержки этих законопроектов и получения голосов большинства народных депутатов.

По словам Рыбака, в сентябре-октябре “мы должны свои обязательства перед Европейским парламентом выполнить - это и закон о прокуратуре, это закон о судебной системе, это избирательное законодательство”.