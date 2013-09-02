ЕС оценит выполнение Украиной Плана действий по либерализации визового режима

В рамках визита в Украину в период с 2 по 6 сентября 2013 года оценочной миссии Европейского Союза, которая будет находиться в Киеве с целью анализа прогресса выполнения 1-й фазы Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины, 3 сентября 2013 года в Министерстве юстиции состоятся экспертные консультации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, во время консультаций будут рассматриваться три блока вопросов: предупреждение и борьба с коррупцией, сотрудничество по вопросам правовой помощи и с Евроюстом, усовершенствование законодательства в сфере защиты персональных данных.

Во время рассмотрения первого блока будут обсуждаться вопросы относительно законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции, а также координации деятельности и обмена информацией между органами государственной власти, ответственными за борьбу с коррупцией.

В части второго блока вопросов будет обсуждаться одобрение законодательства по вопросам взаимной правовой помощи и ратификация Второго протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи, а также Соглашение с Евроюстом.

Во время консультаций по защите персональных данных речь будет идти об одобрении соответствующего законодательства по вопросам защиты персональных данных, ратификации соответствующих международных конвенций, таких как Конвенция Совета Европы о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных и Дополнительного протокола к ней 2001 года.