Заместителем председателя Госфининспекции назначен Ярослав Янушевич

Президент Украины Виктор Янукович назначил Ярослава Янушевича заместителем председателя Государственной финансовой инспекции Украины.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Другим указом Президент назначил Любовь Высоцкую заместителем председателя Государственной службы интеллектуальной собственности Украины.

Справка УНИАН. В апреле 2011 года Президент Украины утвердил Положение о Государственной финансовой инспекции Украины, созданной в рамках административной реформы вместо Главного контрольно-ревизионного управления Украины.

Согласно Положению, Госфининспекция является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра финансов Украины, входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере государственного финансового контроля.

Основные задачи инспекции — контроль за использованием бюджетных средств и использованием государственного имущества.