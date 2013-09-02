Прасолов стал управляющим в правлении Черноморского банка торговли и развития

Президент Украины Виктор Янукович назначил министра экономического развития и торговли Украины Игоря Прасолова управляющим в правлении Черноморского банка торговли и развития.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, министр экономического развития и торговли Украины будет исполнять эти функции по должности.

Указом также установлено, что от имени Украины простые векселя в пользу Черноморского банка торговли и развития подписывает министр финансов Украины.

Справка УНИАН. Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) учрежден 11 государствами: Албанией (с долей 2%), Арменией (1%), Азербайджаном (5%), Болгарией (13,5%), Грецией (16,5%), Грузией (0,5%), Молдовой (1%), Россией (16,5%), Румынией (14%), Турцией (16,5%) и Украиной (13,5%). Главный офис банка расположен в городе Салоники (Греция).

ЧБТР создан для поддержки экономического развития и региональной кооперации путем предоставления кредитов, кредитных линий, вложений в капитал и гарантирования проектов в государственном и частном секторе стран-участниц.