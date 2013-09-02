Анонс на 3 сентября

* 10-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «В Киеве состоится стартап-конференция под эгидой крупнейшего инвестиционного фонда мира 500Startups», посвященная Startup AddVenture – крупнейшей freemium стартап-конференции Восточной Европы, которая пройдет 4-5 декабря в Киеве. Организаторами конференции являются крупнейший инвестиционный фонд мира 500Startups и бизнес-инкубатор Happy Farm. Пресс-конференция посвящена таким вопросам: инвестиционный климат в Украине и мире; какие стартапы разыскивает 500Startups. Общие тренды инвестирования; конференция Startup AddVenture – новая площадка, которая обеспечивает доступ стартапов со всей Европы к инвесторам. Участники: Анна Дегтерева, организатор Startup AddVenture в Украине, CEO бизнес-инкубатора Happy Farm; Виталий Голомб, организатор Startup AddVenture в США, предприниматель, представитель 500Startups; Маделин Дува (Madeline Duva), ментор бизнес-инкубатора Happy Farm, ментор многих американских и европейских стартапов, консультант по выведению стартапов на рынок; представитель Yandex Factory (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 0674678941 или e.mail: team@venturesummit.eu.

* Круглый стол на тему: «Состояние рынка недвижимости и новые инструменты его активизации», который проведет журнал «Деньги». Участники: Анна Диордийчук, начальник отдела по работе с застройщиками и агентствам недвижимости UniCredit Bank (Укрсоцбанк); Александр Нестеренко, зам.директора департамента розничного бизнеса Ощадбанка; Виталина Медяная, директор по продажам загородной недвижимости Dragon-Ukrainian Properties&Development; представитель Минрегионразвития, строительства и ЖКХ; представитель Ассоциации специалистов по недвижимости Украины; представитель ГИУ и др.

* Пресс-конференция министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка на тему: «Зерновой рынок: стабилизация ценовой ситуации и активизация экспортных отгрузок. Меры правительства в области животноводства. Увеличение производства молока и мяса».

* Пресс-конференция на тему: «Безналичные расчеты: выведут ли экономику из тени и удешевят кредиты? Способы обойти эти ограничения в 150 тысяч гривен?". Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера в Украине Олег Устенко; глава подкомитета по вопросам налогообложения непрямыми налогами Комитета ВРУ по вопросам налогов и таможенной политики Сергей Терехин; директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко; старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук.

* Пресс-конференция сотрудников государственного сельхозпредприятия "Ильинецкое" (Винницкая обл.), которые приехали пикетировать Кабинет министров Украины, требуя право на приватизацию своего госпредприятия. Участники: экс-председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина Семенюк-Самсоненко, экс-директор ГП СП "Ильинецкое" Алексей Гребенюк, главный зоотехник Антонина Руда, журналист Елена Талаева, лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз.

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