Количество оценщиков в Украине выросло более чем втрое

Количество субъектов оценочной деятельности, внесенных в Государственный реестр оценщиков и субъектов оценочной деятельности, в августе выросло в 3,3 раза - до 590 оценщиков.

Об это сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Согласно сообщению, к концу августа квалификационный экзамен сдали еще 1044 оценщика, тогда как к концу предыдущего месяца - 791.

По данным ФГИУ, в августе количество субъектов оценочной деятельности, получивших сертификаты для оценки, в том числе и для целей налогообложения, выросло до 123 против 95 на конец июля.

В фонде также отметили, что Единая база данных отчетов об оценке технически полностью готова.

Как сообщал УНИАН, новый порядок проведения оценки для целей налогообложения и начисления и уплаты других обязательных платежей, утвержденный постановлением Кабинета министров № 231, должен был вступить в силу 1 августа 2013 года.

Этим постановлением устанавливается новая, усовершенствованная модель оценки недвижимости, призванная прекратить злоупотребления на рынке и дать возможность получить дополнительные средства на социальные программы. Согласно постановлению, оценивать стоимость недвижимости смогут только специалисты со специальным свидетельством. В рамках выполнения постановления Кабмина Фонд госимущества утвердил план мероприятий по нормативному урегулированию вопроса проведения оценки для целей налогообложения.

Однако в начале августа Кабмин принял решение отсрочить на 3 месяца введение новых правил оценки имущества.

По словам министра юстиции Елены Лукаш, правительство согласилось с предложениями Министерства юстиции и Администрации Президента об отсрочке введения новых правил на три месяца и разрешило гражданам, уже заказавшим оценку имущества, использовать их в течение срока действия этой оценки.

По мнению Лукаш, необходимость отсрочки введения новых правил оценки возникла из-за того, что в стране не удалось подготовить достаточное количество субъектов оценочной деятельности.