ТОП-10 (2 сентября)

В Украине ввели новые акцизные марки для алкоголя и сигарет

В Украине вступил в силу закон об утилизационном сборе на авто

С 1 сентября расчет наличными ограничен до 150 тысяч гривен

В Украине разрешат одновременные проверки предприятий различными контролирующими органами

ЕБРР и IFC могут выделить «Галнафтогазу» кредиты на 180 млн долл.

В Украине доходы госбюджета сократились на 3 млрд грн

Ставицкий обсудит с еврокомиссаром вопрос поставок газа из Словакии

Украина запретила ввоз свинины из Беларуси

Никопольский завод ферросплавов может полностью остановиться - УкрФА

Минздрав ужесточит требования к качеству мяса птицы

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В Украине ввели новые акцизные марки для алкоголя и сигарет

В Украине с 1 сентября вводятся новые акцизные марки для алкогольных напитков и табачных изделий.

По данным Министерства доходов и сборов Украины, введение новых акцизных марок приведет к подорожанию бутылки алкогольного напитка в среднем на 0,167 грн, а одной пачки сигарет на 0,087 грн.

Марки акцизного налога нового образца будут иметь графический защитный элемент, а также фоновые сетки (для алкоголя — не менее четырех, для сигарет — трех), которые не позволят злоумышленникам подделывать акцизные марки.

Цена на новые марки с начала осени вырастет: на алкогольные напитки — до 0,27 грн за штуку, а для сигарет — на 0,142 грн за штуку.

По данным министерства, марки позволят наладить более действенную систему защиты населения от фальсификатов и поддельной подакцизной продукции.

Ранее Кабинет министров Украины принял решение об отсрочке ввода новых акцизных марок для алкогольных напитков и табачных изделий до 1 сентября 2013 года с ранее запланированного 1 августа этого года.

Миндоходов заявляло о возможности введения электронной акцизной марки с января 2014 года с целью пресечения контрабанды подакцизных товаров – включая алкоголь, табачные изделия и даже нефтепродукты.

Министр Миндоходов Александр Клименко заявил, что введение акцизной марки нового образца с 1 сентября позволит снизить объем нелегальной подакцизной продукции на 7-10%.

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В Украине вступил в силу закон об утилизационном сборе на авто

Вчера, 1 сентября, вступил в силу закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”.

Документ затронет все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели.

Суммы утилизационного налога составят: для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн.

Президент Украины Виктор Янукович 2 августа подписал закон о введении утилизационного сбора.

Одновременно с подписанием закона Президент выдал поручение внести изменения в редакцию закона, предполагающие упразднение корректирующих коэффициентов при расчете суммы налога и обязательной сертификации мест утилизации старых автомобилей.

6 августа Представительство ЕС в Украине высказало мнение, что введение в Украине утилизационного сбора на автомобили может негативно повлиять на двусторонние экономические отношения с Евросоюзом. Аналогичную обеспокоенность ранее высказывали Россия и Япония.

14 августа Министерство экологии Украины вынесло на рассмотрение общественности проекты трех законов о внесении изменений в законодательство об утилизационном сборе, предполагающих введение единой ставки сбора на все автомобили, упразднение обязательной сертификации утилизационных площадок, а также зачисление 100% сумм уплаченных сборов на счета Фонда защиты окружающей среды.

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С 1 сентября расчет наличными ограничен до 150 тысяч гривен

В Украине с 1 сентября вступило в силу постановление Национального банка Украины об ограничении наличных расчетов.

Данным постановлением Нацбанк, в частности, ограничил расчеты для предприятий (предпринимателей) в течение дня до 10 тыс. грн, а также для физических лиц при расчетах с предприятиями (предпринимателями) и между собой по договорам купли-продажи, подлежащим нотариальному удостоверению, до 150 тыс. грн.

Для проведения расчетов на сумму свыше установленных ограничений Нацбанк предлагает использовать такие механизмы как перевод с использованием текущих счетов, в том числе с использованием платежных карт; внесение наличности в кассу банка с дальнейшим перечислением в пользу получателя; использование счета нотариуса (по договорам, подлежащим нотариальному заверению); открытие счета на третье лицо с установлением особых условий распоряжения средствами на этом счете (предъявление подписанного и заверенного нотариусом договора купли-продажи и т.п.); применение аккредитивной формы расчетов; внесение наличности непосредственно на счет получателя средств.

По информации Нацбанка, размер комиссионного вознаграждения за проведение расчетов и курсы обмена иностранной валюты на гривню будут устанавливаться банками самостоятельно.

В то же время Нацбанк обратился к Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) с предложением совместно с банками оптимизировать структуру доходов, чтобы не допустить дополнительной финансовой нагрузки на граждан в части уплаты комиссий банкам за перевод средств. Также регулятор рекомендует получать информацию о деятельности и финансовом состоянии банков Украины на официальном сайте НБУ.

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В Украине разрешат одновременные проверки предприятий различными контролирующими органами

Министерство доходов и сборов Украины предлагает правительству ежеквартально формировать планы выездных проверок субъектов хозяйствования и разрешить проведение одновременных проверок различными контролирующими органами.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, разработанном Миндоходов и размещенном на сайте министерства.

«Формирование планов выездных проверок финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования осуществляется ежеквартально и согласовывается не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала с Министерством доходов и сборов Украины, - говорится в проекте постановления. – В случае, если контролирующие органы и органы государственного финансового контроля запланировали проведение проверки одного и того же субъекта, такая проверка проводится указанными органами одновременно».

Кроме того, согласно проекту постановления, Миндоходов должно проинформировать субъект хозяйствования о предстоящей проверке не позднее, чем за 10 дней до ее начала. Такое же уведомление должно быть направлено другим контролирующим органам.

При этом, если проведение одновременной проверки не представляется возможным, субъект хозяйствования должен согласовать сроки и условия проведения проверок с тем, чтобы они не отражались на ведении нормальной хозяйственной деятельности.

В случае выявления в ходе проведения проверок фактов нарушения законодательства, соответствующая информация должна быть направлена также в Министерство доходов и сборов. Ответственность за проведение проверок лежит персонально на руководителе территориального отделения контролирующего органа.

«Проект регуляторного акта направлен на урегулирование правового поля Украины и усовершенствование работы по планированию проверок контролирующими органами и органами государственного финансового контроля», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Как сообщал УНИАН, план-график проверок Министерства доходов и сборов Украины в 1-м квартале 2013 года сокращен на 24% по сравнению с 1-м кварталом 2012 года – до 1,6 тыс. субъектов предпринимательства – юридических лиц с 2,1 тыс. Во втором квартале Миндоходов сохранило тенденцию к сокращению проверок. В 2012 году Госналогслужба ввела и четко соблюдала мораторий на проверки СМИ, а также проверки субъектов малого и среднего бизнеса. Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса был введен на переходный период для внедрения изменений в налоговой сфере - внедрения новых правил упрощенного налогообложения и других законодательных изменений. При этом масштабные проверки были проведены на рынке подакцизных товаров - в частности алкоголя и табака.

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ЕБРР и IFC могут выделить «Галнафтогазу» кредиты на 180 млн долл.

Европейский банк реконструкции и развития, а также Международная финансовая корпорация (IFC) рассматривают возможность выделения кредитных линий в объеме 80 млн долл. (ЕБРР) и 100 млн долл. (IFC) одному из крупнейших владельцев сети АЗС в Украине - концерну «Галнафтогаз».

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, размещенном на сайте банка.

«ЕБРР рассматривает возможность предоставления синдицированного кредита концерну «Галнафтогаз». Финансирование будет осуществляться в партнерстве с Международной финансовой корпорацией, имеющей намерение выделить еще 100 млн долларов. Кредитование, как ожидается, будет направлено на пополнение оборотных средств концерна, а также расширение сети АЗС под торговой маркой «ОККО»», - говорится в сообщении банка.

Окончательное решение по выделению кредитных средств будет принято 1 октября.

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В Украине доходы госбюджета сократились на 3 млрд грн

Доходы государственного бюджета Украины, по оперативным данным Госказначейства, в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократились на 3 млрд грн, или на 1,4%, - до 217,6 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, доходы общего фонда госбюджета за январь-август 2013 года составили 187,6 млрд грн, что на 0,9 млрд грн, или на 0,5%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года, доходы специального фонда госбюджета за январь-август текущего года составили 30 млрд грн, что на 2,2 млрд грн, или на 6,8%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что за январь-август текущего года, по сравнению с январем-августом 2012 года, объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 5,8 млрд грн, или на 18,8%, - до 36,9 млрд грн. В том числе автоматическое возмещение НДС составило 15,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле 2013 года составил 30,270 млрд грн, что в 1,8 раза больше дефицита за аналогичный период прошлого года.

За семь месяцев текущего года поступления в госбюджет Украины составили 189,849 млрд грн, что на 1,75% больше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за отчетный период составила 247,378 млрд грн, что на 2,7% больше показателя за январь-июль прошлого года. Против января-июля 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета выросли на 3,8% - до 166,286 млрд грн

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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Ставицкий обсудит с еврокомиссаром вопрос поставок газа из Словакии

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий во вторник встретится с комиссаром Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером в Брюсселе, где обсудит вопрос реверсных поставок газа из Словакии, сообщил УНИАН источник в Минэнергоугля.

"О решениях по Словакии будет известно завтра, поскольку министр едет в Брюссель на встречу с еврокомиссаром Эттингером. В том числе там будет рассматриваться вопрос по реверсу газа из Словакии", - сообщил источник.

Кроме того, в министерстве опровергают информацию о задержке поставок газа из Словакии, распространенную в понедельник рядом СМИ.

"Все, что заявлял министр, абсолютно правдиво, что бы ни говорили СМИ", - ответили на вопрос УНИАН в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия до сентября текущего года должна была дать юридическую оценку предложениям Украины и Словакии по реверсным поставкам газа.

По словам директора секретариата Энергетического сообщества Янеша Копача, поставки природного газа из Словакии в Украину в реверсном режиме могут начаться уже до конца текущего года, однако этот вопрос непосредственно зависит от активности действий НАК «Нафтогаз Украины» в этом вопросе.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

По словам Ставицкого, открытие маршрута поставки природного газа через территорию Словакии позволит Украине полностью диверсифицировать его поставки на территорию страны.

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Украина запретила ввоз свинины из Беларуси

Черниговская и Житомирская таможни запретили ввоз на территорию Украины товаров из Беларуси, которые подлежат ветеринарно-санитарному контролю, а именно – свинины, включая живых животных, мясных субпродуктов, меда, молока и молочных продуктов, включая сыры, а также яиц.

Об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, размещенном на сайте ведомства.

«В целях информирования граждан, пересекающих белорусско-украинскую границу, Черниговская и Житомирская таможни Украины уведомили таможенные органы Республики Беларусь о вводе запрета на ввоз на территорию Украины товаров, которые подлежат ветеринарно-санитарному контролю и могут переносить возбудителей африканской чумы свиней», - говорится в сообщении.

Кроме того, запрещены к провозу колбасы и аналогичные изделия из мяса, мясных субпродуктов или крови, готовые или консервированные продукты из мяса, готовые супы или бульоны, а также заготовки к ним. В этот же список попала кровь животных, приготовленная для терапевтического, профилактического или диагностического применения; иммунные сыворотки, вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (за исключением дрожжей) и аналогичные продукты.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины в конце августа сообщило об усилении контроля на границах с Российской Федерацией и Республикой Беларусь из-за угрозы занесения возбудителя африканской чумы свиней (АЧС).

Как отмечал министр Николай Присяжнюк, контроль ведется давно, но сейчас необходимо полностью ограничить движение граждан и грузов вне специальных пунктов пропуска. А на действующих пунктах границы нужно ввести постоянно действующий барьер.

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Никопольский завод ферросплавов может полностью остановиться - УкрФА

Крупнейший украинский производитель ферросплавов Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) после вынужденного сокращения производства на 60% может полностью остановиться из-за высокой себестоимости продукции вследствие высоких тарифов на электроэнергию. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации производителей ферросплавов.

"По состоянию на сегодняшний день завод вынужден сократить производство ферросплавов более чем на 60% и находится на грани полной остановки. Причина тому - непомерно высокие тарифы на электроэнергию, что приводит к высокой себестоимости и, как следствие, неконкурентоспособности продукции НЗФ на рынке", - сказано в пресс-релизе.

Кроме того, завод уже более 10 лет использует в своем производстве импортные марганцевые руды происхождением из стран Африки, Латинской Америки, Австралии, постоянно импортируемые с одних и тех же месторождений, с практически постоянными качественными характеристиками по каждому из месторождений. Однако, по данным ассоциации, в последнее время завод сталкивается с таможенными проблемами. Таможенные органы Украины требуют корректировок таможенной стоимости в сторону увеличения.

"На сегодняшний день поставка руды из портов остановлена, что приводит к нарушению обязательств НЗФ перед поставщиком, а также может привести к значительным штрафным санкциям к НЗФ за нарушение контрактных условий, учитывая что сумма контрактов составляет более 295 млн грн", - отмечается в пресс-релизе.

В сообщении также говорится, что "безосновательное и неправомерное завышение таможенной стоимости марганцевой руды" приведет к увеличению таможенных платежей, что в условиях дефицита оборотных средств приведет к полной остановке предприятия.

Как сообщал УНИАН, Никопольский завод ферросплавов в январе-июле 2013 года сократил суммарный выпуск продукции на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 277,7 тыс. тонн

НЗФ планирует в ближайшие 5 лет (2013-2017 гг.) инвестировать в развитие предприятия 1,578 млрд грн при условии присоединения к меморандуму с правительством о предоставлении права оплачивать потребленную электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, что в свою очередь позволит предприятию восстановить производство

Справка УНИАН. ПАО «Никопольский завод ферросплавов» – крупнейшее в Украине предприятие по производству силикомарганца и ферромарганца, которые производятся на крупнейших в мире ферросплавных печах.

Производственные мощности завода позволяют выпускать в год более 1 млн тонн силикомарганца, 250 тыс. тонн ферромарганца высокоуглеродистого, свыше 15 тыс. тонн ферромарганца среднеуглеродистого, до 11 тыс. тонн флюсов различных марок, 30 тыс. тонн электродной массы.

Чистый убыток предприятия в 2012 году составил 1,5 млрд грн.

Невозможность получать электроэнергию по экономически обоснованной цене уже привела к тому, что производственные планы завода на 2013 год были сокращены на 40% и, возможно, будут сокращены далее.

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Минздрав ужесточит требования к качеству мяса птицы

Министерство здравоохранения намерено с 2016 года ужесточить требования к качеству мяса птицы, в частности, установить максимально допустимое количество влаги в тушках в зависимости от способа охлаждения - воздушного, водного или гидроаэрозольного.

Соответствующая норма закреплена в приказе Министерства здравоохранения №694 «Об утверждении гигиенических требований к мясу птицы и отдельным показателям его качества», принятом 6 августа 2013 года и зарегистрированном в Министерстве юстиции 13 августа.

Согласно документу, для тушек, охлажденных воздухом, доля влаги, выделяемой при размораживании, должна составлять не более 1,5%, для мяса птицы, охлажденного аэрозолем, – не более 3,3%, а для охлажденного методом погружения в воду – не более 5,1%.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство аграрной политики и продовольствия предлагало установить максимально допустимое количество влаги в мясе птице на уровне 4% от массы тушки, однако это предложение не было поддержано украинскими производителями. Ведущие производители мяса птицы в Украине указали на то, что такая норма противоречит регламентам Европейского Союза, а в Украине только в продукции недобросовестных производителей доля влаги превышает 4%.

При этом, согласно соответствующему регламенту ЕС, массовая доля влаги, выделяемой при размораживании мяса, для тушек с вложенными потрохами и охлажденных в гидроаэрозоле, составляет 3,3%, а для аналогичных тушек, охлажденных в ваннах с водой, - 5,1%.