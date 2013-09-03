Президент Никарагуа хочет отсудить у Коста-Рики 20% территории

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о намерении обратиться в Международный суд ООН, чтобы в судебном порядке вернуть в состав страны провинцию Гуанакасте, 200 лет назад отошедшую к соседней Коста-Рике.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс, Гуанакасте, расположенная примерно в 270 километрах от столицы Коста-Рики Сан-Хосе, составляет примерно 20% территории страны и является популярным туристическим центром Центральной Америки.

"Коста-Рика получила эту территорию не по решению Международного суда, а силой, оружием", - заявил Ортега во время торжественной церемонии в столице страны Манагуа. По словам Ортеги, перед обращением в суд он хотел бы обсудить вопрос возврата "оккупированной" провинции с Президентом Коста-Рики Лаурой Чинчилья.

В то же время Чинчилья ранее отказалась от каких-либо переговоров по этому вопросу.

Провинция Гуанакасте добровольно вышла из состава Никарагуа и присоединилась к Коста-Рике в 1814 году. Спустя десять лет присоединение было подтверждено на местном референдуме.