11-13 сентября в Праге состоится форум ОБСЕ по вопросам экономики и окружающей среды под общей темой “Содействие стабильности и безопасности: уменьшение негативного воздействия на окружающую среду деятельности в сфере энергетики”, который станет одним из основных мероприятий, направленных на реализацию приоритетов украинского председательства в ОБСЕ по вопросам экономики и окружающей среды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Главной целью указанного мероприятия, к участию в котором приглашены представители профильных министерств и ведомств государств-участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству, а также руководство международных организаций, является обсуждение и определение основных вызовов и угроз безопасности в регионе ОБСЕ в связи с энергетической деятельностью.

Форум будет способствовать выработке общей позиции государств-участников ОБСЕ по укреплению энергетической безопасности в регионе ОБСЕ и заложит фундаменты для широкого обсуждения данной проблематики во время проведения 17-18 октября этого года в Ашхабаде Международной конференции высокого уровня ОБСЕ по вопросам энергетической безопасности, отметил Перебыйнис.