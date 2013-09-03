В Украину едет премьер-министр Мальты

4 сентября Украину посетит премьер-министр Республики Мальта Джозеф Мускат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Главной целью визита премьера Мальты являются активизация политического диалога на высшем уровне, интенсификация торгово-экономического, инвестиционного и туристического сотрудничества между сторонами, а также обсуждение вопросов взаимодействия Украины с ЕС прежде всего в контексте европейской интеграции Украины и Вильнюсского саммита “Восточного партнерства” в ноябре 2013 года, отметил Перебыйнис.

Во время визита планируется подписание Конвенции между правительством Украины и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений по налогам на доходы и протокола к ней, проинформировал Перебыйнис.

По его словам, это даст новый толчок для развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в экономической сфере.

“Этот визит станет первым в истории визитом главы мальтийского правительства в наше государство”, - сказал Перебыйнис, отметив, что предусматривается проведение переговоров главы мальтийского правительства с премьер-министром Украины Николаем Азаровым и другие встречи с украинскими высокопоставленными должностными лицами.

Как сообщал УНИАН, на заседании 24 июля Кабинет министров принял решение о подписании межправительственной конвенции с Республикой Мальта об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и протокола к ней.

Проект конвенции предусматривает ставки налогообложения процентов и роялти по требованиям Модельной конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По дивидендам предусмотрена общая ставка не уровне 15% и ставка на уровне 5% для дивидендов компании-получателя дивидендов, во владении которой не менее 20% капитала компании — плательщика дивидендов. По процентам установлена общая ставка 10%, которая будет применяться для процентов от любых долговых требований, не зависимо от ипотечного обеспечения и права на участие в прибыли должника, в частности, от правительственных ценных бумаг, от облигаций и долговых обязательств, в том числе, премий и вознаграждений, выплачиваемых по таким ценным бумагам, облигациям и долговым обязательствам. По роялти установлена общая ставка 10%, которая будет применяться для роялти по вознаграждениям за использование или за предоставление права пользования авторским правом, патентом, торговой маркой, дизайном или моделью, планом, тайной формулою или процессом, ноу-хау.