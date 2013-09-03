Кабмин 18 сентября рассмотрит текст Соглашения об ассоциации с Евросоюзом

Кабинет министров Украины на своем заседании 18 сентября рассмотрит текст Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом заявил во вторник премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с сопредседателями Мониторинговой миссии Европарламента Александром Квасневским и Пэтом Коксом, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«На заседании правительства, которое состоится 18 сентября, мы рассмотрим текст Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, и потом мы начнем внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания соглашения», - отметил Азаров.

Он подчеркнул, что текст соглашения был опубликован в открытых источниках, было учтено мнение общественности, экспертов, представителей различных политических сил. Премьер-министр добавил, что на это заседание также пригласят председателя Представительства ЕС в Украине Яна Томбинского.

Глава правительства также выразил надежду, что визит миссии Европарламента будет успешным и, в частности, будет способствовать реализации работы, которую проводит Украина с целью подписания Соглашения об ассоциации.

Азаров также напомнил, что сегодня правительство и Верховная Рада согласовали график рассмотрения и принятия всех необходимых евроинтеграционных законов.

В свою очередь Квасневский отметил, что подписание Соглашения об ассоциации и ЗСТ будет выгодно как Украине, так и ЕС. «Я абсолютно убежден, что Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли будет помогать и вам, и нам, и мы будем иметь хорошую базу для развития добрососедских дружественных отношений с Россией», - отметил бывший Президент Польши.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года.