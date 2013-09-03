Анонс на 4 сентября

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему :«Электронные торги, которые приводят к кровопролитию». Речь пойдет о ситуации, сложившейся на одном из киевских предприятий, работники которого с 27 августа 2013 г. заблокированы, без возможности забрать свои материальные ценности и изготовленную продукцию, на территории киевского ЗАО "Завод Сантехнических заготовок". Бывшие сотрудники завода производят теплоизолированные трубы для замены теплосетей Киева, взяв в аренду часть производственных площадей и оборудование. С многочисленными нарушениями электронных торгов оборудование завода продано новому владельцу. Несмотря на действующий договор об аренде, представители нового владельца с привлечением наёмной охраны, в составе 30 человек спортивного телосложения, грубо выгоняют работников предприятия с территории производственных площадей завода, аренда за которые оплачена по 5 октября 2013, сразу после проведения торгов. Так, 31 августа четыре сотрудника предприятия получили огнестрельные и ножевые ранения, генеральный директор предприятия был жестоко избит. По факту событий и незаконности электронных торгов возбуждено уголовное дело. Сотрудники предприятия и представители заказчиков предприятия выйдут на акцию по защите своих прав, дата проведения которой будет обнародована во время пресс-конференции. Участники пресс-конференции: ген.директор ООО "Визард ЛТД" Александр Вьюник; юрист-консульт ООО "Визард ЛТД" Сергей Монастырский; специалист по уголовным делам, адвокат Виктор Домагальский (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием: председателя Госслужбы Украины по контролю за наркотиками Владимира Тимошенко, председателя Государственной регистрационной службы Украины Дмитрия Вороны, начальника Центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при МВД Украины Сергея Будника.

* Пресс-конференция председателя Государственной регистрационной службы Украины Дмитрия Вороны на тему; «Электронные сервисы Укргосреестра». Участники пресс-конференции узнают, как зарегистрировать бизнес, не выходя из дома, как записаться в ЗАГС через Интернет, как получить консультацию по вопросам деятельности Укргосреестра онлайн и др.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция по результатам исследования GfK Ukraine: «Влияние освещения на качество жизни и эффективность бизнеса». Участники: Анастасия Шуренкова, старший менеджер отдела стратегических исследований GfK Ukraine; Сергей Варга, менеджер проекта ПРООН «Трансформация рынка в направлении энергоэффективного освещения»; Марк Захаров, директор по инновациям, Maxus Украина; Виктор Ляшко, врач-гигиенист, директор Киевского областного лабораторного центра Госсанэпидемслужбы Украины. Исследование компании GfK Ukraine состояло из двух частей: Первая часть исследования «Влияние света на качество жизни человека» показывает влияние света на повседневную жизнь украинцев. В исследовании приняли участие 600 сотрудников различных компаний в возрасте 25-55 лет, с доходом средний и выше среднего; Вторая часть исследования под названием «Влияние качества освещения на эффективность бизнеса» посвящена влиянию света на сферу бизнеса. В рамках данного исследования был проведен количественный онлайн-опрос работающего населения Украины, а также экспертный опрос владельцев бизнеса (АЗС, ритейл, промышленность, IT и финансы, HoReCa и др.) (ул. Крещатик, 4 ,конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 063 1947271, e-mail: press@greenpr.com.ua

* Пресс-конференция на тему: "Внедрение семейной медицины в Украине: за и против". Участники: Николай Хобзей, директор Департамента реформ и развития медицинской помощи Минздрава Украины; Константин Надутый, начальник Управления реформ медицинской помощи Минздрава Украины; Виктор Сальков, модератор, и.о. руководителя отдела пресс-службы Минздрава Украины.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная итоговому собранию Федерации художественной гимнастики города Киева. Будут подведены итоги Чемпионата мира по художественной гимнастике 2013 и определены планы по дальнейшему продвижению идей спорта и здорового образа жизни в украинском обществе. Участники: Ирина Дерюгина, вице-президент Федерации художественной гимнастики Украины; Марина Кардаш, президент Федерации художественной гимнастики г. Киева; Надежда Топильская, старший тренер Федерации художественной гимнастики г. Киева; Анна Бессонова, украинская спортсменка, абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике; Анна Ризатдинова, украинская гимнастка, серебряная призерка Чемпионата мира по художественной гимнастике 2013; Алина Максименко, украинская гимнастка, бронзовая призерка Чемпионата мира по художественной гимнастике 2013 в упражнении с булавой; Иванна Никонова, основательница культурно-образовательного центра «Академии Современного Образования А+» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* 15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Инкубатор оборотней»: медиа-мониторинг незаконных действий правоохранителей в Украине за 2013 год». События во Врадиевке вызвали небывалый по масштабам отклик во всем украинском обществе, но это далеко не единичный случай народного возмущения безнаказанностью и жестокостью правоохранителей. Всеукраинский независимый профсоюз «Захист Праці» провел медиа-мониторинг незаконных действий милиции в Украине за 2013 год, вызвавших максимальное возмущение гражданского общества. Результаты мониторингового отчета «Инкубатор оборотней» (предварительные данные за восемь месяцев 2013 года) будут презентованы на пресс-конференции, наглядно продемонстрируют глубину пропасти, отделившей народ Украины от украинской милиции и необходимость проведения самых радикальных реформ в системе МВД в ближайшее время. Результаты мониторинга будут проиллюстрированы фото-циклом «Катовані», который посвящен жертвам милицейских пыток. Участники: Олег Верник, председатель ЦК Всеукраинского независимого профсоюза «Захист праці»; Владимир Чемерис, правозащитник, член правления Института «Республика»; Виталий Махинько, член ЦК Всеукраинского независимого профсоюза «Захист праці», Сергей Ильченко, публицист, Дмитрий Куприян, фотодокументалист, правозащитник (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол на тему "Украинские электрические сети: длинные зимние ночи без света?". Вопросы: Износ электрических сетей. Насколько плохое состояние кабельных сетей в Украине? Реальное состояние оборудования электросетей. Выдержат ли трансформаторы пиковые нагрузки на электрическую систему? Задолженность за электроэнергию. Способны ли облэнерго поддерживать распределительные сети и оперативно ликвидировать последствия аварий в условиях недофинансирования?

* Состоится творческий вечер «Тени забытых предков»: 48 лет после Премьеры», посвященный премьере фильма Сергея Параджанова «Тени забытых предков» в сентябре 1965г., во время которой с резкой критикой арестов среди интеллигенции, выступили Иван Дзюба, Василь Стус и Вячеслав Черновол. Именно эти выступления положили начало диссидентскому движению в Украине. Организаторы: Батькивщина Молода и Молодой Народный Рух. Участники: Богдан Горынь, диссидент, украинский политический и общественный деятель, журналист; Василий Овсиенко, общественный деятель, распространитель самиздата, член Украинской Хельсинской Группы, политзаключенный, публицист, Сергей Василюк, лидер группы «Тень Солнца».

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