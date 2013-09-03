ТОП-10 (3 сентября)

Обязательства «Нафтогаза» перед бюджетом составят 14,1 млрд грн – Миндоходов

Янукович попросил Раду внести изменения в бюджет

«Стирол» приостановил производство минудобрений из-за обвала цен на мировых рынках

Украина получила право поставлять пшеницу, сою и ячмень в Китай

Поступления от приватизации в январе-августе составили 3% годового плана

«Нафтогаз» заявляет об отсутствии долга перед госбюджетом

Минфин на сегодняшнем ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 207 млн грн

Евро-Азиатский нефтетранспортный коридор остался в списке приоритетных проектов ЕС

Армения намерена вступить в Таможенный союз

Фонд госимущества перенес на осень продажу трех крупных компаний

***

Обязательства «Нафтогаза» перед бюджетом составят 14,1 млрд грн – Миндоходов

Обязательства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» перед государственным бюджетом в 2013 году составят 14,1 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«По итогам года "Нафтогаз" должен заплатить в госбюджет около 14,1 млрд грн», - сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем, в самом «Нафтогазе» заявление Миндоходов пока не комментируют и сумму текущей бюджетной задолженности не называют.

«Пока мы не даем никаких комментариев», - сказали УНИАН в пресс-службе «Нафтогаза».

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2013 года увеличил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2,25 раза - до 9,998 млрд грн по сравнению с 4,451 млрд грн за аналогичный период 2012 года. Такая тенденция наблюдается с 2012 года, когда чистый убыток НАК в годовом измерении составил 10,271 млрд грн. Вместе с тем, 2011 год компания закончила с чистой прибылью в размере 7,764 млрд грн.

В августе 2013 года Кабинет министров одобрил выпуск трехлетних процентных облигаций НАК на 4,8 млрд грн для рефинансирования долгов энергохолдинга. При этом в «Нафтогазе» предупредили о возможном срыве подготовки к отопительному периоду из-за долгов предприятий теплокоммунэнерго. Наихудшие показатели задолженности за потребленный природный газ имеют: Днепропетровская область (долг - 2,5 млрд грн), Донецкая область (2,7 млрд грн), Харьковская область (2,2 млрд грн), Киев (2,2 млрд грн). В течение 7 месяцев 2013 года предприятия ТКЭ фактически потребили 4,7 млрд куб. м природного газа при прогнозном показателе потребления в целом по итогам 2013 года на уровне 6,3 млрд куб. м.

***

Янукович попросил Раду внести изменения в бюджет

Президент Украины Виктор Янукович призвал Верховную Раду как можно скорее внести изменения в государственный бюджет на 2013 год в части повышения зарплат медикам и социального обеспечения детей из малообеспеченных семей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 3 сентября во время торжественного открытия третьей сессии Верховной Рады 7-го созыва.

«Прошу вас (народных депутатов Украины - УНИАН) внести изменения в текущий государственный бюджет и предусмотреть в нем средства на надбавки врачам скорой медицинской помощи. Таким правом они наделены с 1 октября», - сказал Янукович.

По его словам, недостаточной остается государственная помощь малообеспеченным семьям с детьми. «Прошу в скором времени принять изменения в бюджет и повысить гарантированный минимум для детей из малообеспеченных семей», - отметил глава государства.

Кроме того, он обратил внимание парламентариев на необходимость своевременной разработки госбюджета на 2014 год.

«Осенняя парламентская сессия – время завершения работы над главным финансовым документом на 2014 год. Основные требования к проекту госбюджета на 2014 год изложены в послании к парламенту, - подчеркнул Янукович. - Уверен, что правительство и депутаты сделают правильные выводы из бюджетных проблем, возникших в текущем году. И наращивание государственных инвестиций станет мощным импульсом экономического роста, и будет способствовать модернизации хозяйственного комплекса».

Он также призвал парламент продумать поддержку местной власти, поскольку многие проблемы, по словам Януковича, решаются именно на местном уровне. «Кроме своевременности перечисления дотаций и субвенций, необходимо найти пути роста собственных доходов органов местного самоуправления», - сказал Президент.

При этом он призвал оптимизировать структуру социальных расходов. «Низкие социальные стандарты зачастую связаны не с низким уровнем финансирования, а с неэффективным расходованием бюджетных средств», - отметил Янукович.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября торжественно открылась третья сессия Верховной Рады 7-го созыва. На торжественном открытии присутствовали Президент Украины Виктор Янукович, премьер-министр Украины Николай Азаров и члены правительства. В ходе своего выступления Виктор Янукович призвал парламент к скорейшему принятию законопроектов для выполнения условия подписания Соглашения об ассоциации с ЕС и расширенной зоной свободной торговли с Европейским Союзом. Кроме того, глава государства назвал в числе первостепенных задач правительства и парламента реализацию стратегии импортозамещения в Украине посредством стимулирования национального производителя, а также реализацию глубоких социальных реформ.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

***

«Стирол» приостановил производство минудобрений из-за обвала цен на мировых рынках

Крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений концерн «Стирол», входящий в холдинг OSTCHEM украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, временно приостановил производство минеральных удобрений из-за ряда факторов, приведших к сдвигу фаз закупок удобрений и обвалу цен на мировых рынках минеральных удобрений, сообщает пресс-служба компании на официальном сайте.

«Концерн вынужден временно приостановить производство минеральных удобрений из-за конъюнктуры мировых рынков», - говорится в сообщении.

Председатель правления концерна Сергей Павлючук, комментируя сложившуюся ситуацию, сообщил, что «Стирол» продолжает работу только органического производства.

«Стирол» из-за сложившейся ситуации на мировых рынках пока прекращает производство карбамида, аммиака, селитры и КАС. На нашем предприятии продолжает работу только органическое производство – завод по выпуску полистиролов», - сказал он.

При этом Павлючук подчеркнул, что, несмотря на то, что большая часть площадок не будет задействована в производственных процессах, никаких сокращений на предприятии не будет.

«Концерн воспользуется перерывом в работе с максимальной пользой, то есть весь ремонтный персонал будет направлен на проведение диагностики и ремонта коммуникаций, динамического и статического оборудования, подготовку к зиме. Учебный центр концерна в это время будет работать в интенсивном режиме, максимально охватив всех стироловцев, которые должны пройти курсы повышения квалификации. Ещё раз повторю: никаких сокращений, увольнений у нас не будет», - отметил Павлючук.

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время планового капитального ремонта на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» произошла авария на аммиакопроводе. Из-за разгерметизации трубопровода произошли выбросы жидкого аммиака.

При аварии 6 августа погибли 5 работников цеха, 8 августа умер в больнице еще один пострадавший. В первые сутки были госпитализированы с ожогами и отравлением 24 человека, затем за врачебной помощью обратились еще несколько работников «Стирола», пострадавших при аварии.

Справка УНИАН. Концерн Стирол» (г. Горловка, Донецкая область) основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Кроме того, концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

По итогам 2012 года концерн увеличил чистый убыток до 2,2 млрд грн с 349,7 млн грн в 2011 году.

***

Украина получила право поставлять пшеницу, сою и ячмень в Китай

На прошлой неделе Китай закончил сертификацию украинской пшеницы, сои и ячменя, после чего Украина получила право поставлять эти культуры на рынок КНР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Мы раньше имели право на китайский рынок поставлять только кукурузу. Сейчас мы получаем право поставлять и пшеницу, и сою, и ячмень», - сказал Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, в июле Украина согласно контракту с Китайской Народной Республикой поставила в эту страну 400 тыс. тонн пшеницы.

Ранее Присяжнюк заявлял, что Украина в 2014 году может получить право на поставку мяса и мясных продуктов на рынок КНР.

Кроме того, по словам министра, Украина намерена сотрудничать с Китайской Народной Республикой в сфере рыбного хозяйства, в частности, страны планируют реализовать проект развития Севастопольского морского рыбного порта и начать на его базе строительство припортовых заводов.

***

Поступления от приватизации в январе-августе составили 3% годового плана

Поступления от приватизации в Украине в январе-августе 2013 года составили 320 млн грн, или 3% от установленного на этот год плана, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

По информации пресс-службы, поступления от аренды госимущества по итогам января-августа т.г. составили 700 млн грн (85% от плана).

Как сообщал УНИАН, всего в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн. От аренды госимущества планируется получить 835 млн грн.

По итогам 2012 года поступления от приватизации составили 6 млрд 763 млн грн, что составило 67,6% годового плана.

***

«Нафтогаз» заявляет об отсутствии долга перед госбюджетом

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» опровергла появившуюся в СМИ информацию о существовании задолженности перед госбюджетом и заявила о своевременности уплаты всех налогов и сборов.

Об этом говорится в соответствующем заявлении компании, текстом которого располагает УНИАН.

«Нафтогаз Украины» заявляет, что все налоги и сборы в государственный бюджет Украины оплачиваются компанией своевременно и в полном объеме. Более того, по состоянию на 1 сентября 2013 года компанией сформирована переплата по налоговым и другим обязательным платежам в размере более 1,1 млрд грн», - говорится в заявлении.

По информации НАК, по состоянию на 1 сентября 2013 года компания перечислила в государственный бюджет более 9 млрд грн (106%) налогов и сборов, из которых около 1,6 млрд грн считаются переплатами.

«Налоговые платежи осуществляются несмотря на то, что «Нафтогаз Украины» не получил средств на покрытие кассового дефицита в сумме более 10,6 млрд грн, предусмотренных распоряжением Кабинета министров № 618- р от 17 июля 2013 года», - отмечают в НАК.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства доходов и сборов Украины, обязательства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» перед государственным бюджетом в 2013 году составят 14,1 млрд грн.

«Нафтогаз Украины» в январе-июне 2013 года увеличил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2,25 раза - до 9,998 млрд грн по сравнению с 4,451 млрд грн за аналогичный период 2012 года. Такая тенденция наблюдается с 2012 года, когда чистый убыток НАК в годовом измерении составил 10,271 млрд грн. Вместе с тем, 2011 год компания закончила с чистой прибылью в размере 7,764 млрд грн.

В августе 2013 года Кабинет министров одобрил выпуск трехлетних процентных облигаций НАК на 4,8 млрд грн для рефинансирования долгов энергохолдинга. При этом в «Нафтогазе» предупредили о возможном срыве подготовки к отопительному периоду из-за долгов предприятий теплокоммунэнерго. Наихудшие показатели задолженности за потребленный природный газ имеют: Днепропетровская область (долг - 2,5 млрд грн), Донецкая область (2,7 млрд грн), Харьковская область (2,2 млрд грн), Киев (2,2 млрд грн). В течение 7 месяцев 2013 года предприятия ТКЭ фактически потребили 4,7 млрд куб. м природного газа при прогнозном показателе потребления в целом по итогам 2013 года на уровне 6,3 млрд куб. м.

***

Минфин на сегодняшнем ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 207 млн грн

Министерство финансов Украины во вторник, 3 сентября, привлекло в государственный бюджет 207,131 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, все средства привлечены в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте, так как на этом аукционе размещение валютных ОВГЗ не планировалось. При этом размещение дебютного выпуска облигаций сроком обращения 15 лет не состоялось.

Минфин привлек основную долю средств в размере 200 млн грн, удовлетворив две из пяти поданных заявок на приобретение 10-летних облигаций с доходностью 10%, а также 7,131 млн грн, удовлетворив единственную поданную заявку на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,3%. Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение 5-летних облигаций с номинальной доходностью 14,25% и номинальным объемом выпуска 1,027 млрд грн, размещение годовых облигаций также не состоялось.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 207,131 млн грн, при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин намерен провести в сентябре еще три аукциона по продаже ОВГЗ - 10, 17 и 24 сентября. При этом размещение дебютных облигаций сроком обращения 15 лет было запланировано только на первом, состоявшемся сегодня, аукционе.

По состоянию на 3 сентября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 232,567 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 137,783 млрд грн, в собственности банков - 81,131 млрд грн, нерезидентов - 4,265 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 1 сентября, с начала года в госбюджет поступило 89,729 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 44,880 млрд грн, на обслуживание госдолга - 19,746 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

***

Евро-Азиатский нефтетранспортный коридор остался в списке приоритетных проектов ЕС

Польское министерство регионального развития сохранило проект создания Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе украинского трубопровода "Одесса-Броды" в списке приоритетных, которые могут получить дофинансирование из программ помощи Евросоюза Польше.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор компании «Сарматия», занимающейся проектом, Сергей Скрипка во вторник, 3 сентября.

Он отметил, что накануне представители министерства экономики Польши заявляли, что по итогам пересмотра списка приоритетных софинансируемых ЕС проектов в августе текущего года ЕАНТК будет исключен из него.

Собеседник агентства позитивно оценил факт сохранения этого проекта в списке приоритетных, заметив, что «Сарматия» планирует подать заявку на получение дофинансирования из ЕС по нему до конца текущего месяца.

Скрипка сообщил, что в этой заявке акционеры "Сарматии" должны предоставить документы, которые подтверждают их готовность внести часть средств на финансирование проекта, а также информацию о других источниках его финансирования. Гендиректор компании сказал, что он верит в возможность получение таких документов от всех акционеров "Сарматии", выразив убежденность в том, что Еврокомиссия примет позитивное решение по этому проекту.

"Думаю, что со стороны Еврокомиссии проблем не будет. Проект пользуется поддержкой ЕК, никто не сомневается в том, что он важен для энергетической безопасности Европы",- сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что Еврокомиссия должна принять решение о выделении средств на ЕАНТК до конца текущего года.

Он добавил, что 10-11 сентября в Киеве должна состояться встреча по этому проекту, на которую приглашены все участники "Сарматии".

Как сообщал УНИАН, в июле гендиректор "Сарматии" заявлял о том, что компания может потерять дофинансирование проекта Еврокомиссией из-за позиции польского министерства экономики, которое затягивает встречу по поводу подписания международного договора по реализации ЕАНТК.

Скрипка называл подписание такого документа необходимым условием для реализации проекта, в то время как польское министерство экономики считает это необязательным, а главное – наличие поставщиков и покупателей каспийской нефти.

Евросоюз может выделить около 120 млн евро, или 25% стоимости строительства польского участка ЕАНТК, если «Сарматия» найдет остальные 75% средств, необходимых на его реализацию.

Ранее представители «Сарматии», акционерами которой являются национальные нефтетранспортные компании из Украины, Польши, Азербайджана, Грузии и Литвы, сообщали о намерении привлечь для этого проекта кредитные средства, а также выделить часть собственных. В то же время представители польских властей неоднократно подчеркивали, что проект должен быть экономически обоснован и реализован исключительно на коммерческих условиях.

Справка УНИАН. Международную трубопроводную компанию «Сарматия» создали в 2004 году украинская „Укртранснафта” и польская PERN Przyjazn для развития проекта ЕАНТК, предусматривающего создание маршрута поставок конкурентной для российской каспийской нефти в Европу.

Идея проекта ЕАНТК возникла еще в начале 1990-х годов, но до сих пор не удалось найти инвесторов, желающих вложить свои средства в его реализацию, кроме Украины, которая самостоятельно достроила трубопровод "Одесса-Броды" в 2001 году.

Критики проекта называют его экономически необоснованным из-за того, что в Каспийском регионе нет достаточного количества нефти, которая могла быть транспортирована по этому маршруту в Европу, и сами клиенты не заинтересованы в покупке каспийской нефти из-за ее более высокой цены, чем российская.

Акционерами созданной национальными нефтетранспортными компаниями Украины и Польши "Сарматии" с 2008 года также являются госкомпании из Азербайджана, Грузии и Литвы.

***

Армения намерена вступить в Таможенный союз

Армения намерена вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в заявлении по итогам переговоров президентов Российской Федерации и Республики Армения.

«Президенты подтвердили нацеленность Российской Федерации и Республики Армения на дальнейшее развитие процессов экономической интеграции на евразийском пространстве. В этом контексте президент Республики Армения Серж Саргсян заявил о решении Республики Армения вступить в Таможенный союз и предпринять в этих целях необходимые практические шаги, а в последующем – участвовать в формировании Евразийского экономического союза», - говорится в сообщении. При этом о сроках вступления не сообщается

В свою очередь, президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал такое решение Республики Армения и выразил готовность Российской стороны всемерно содействовать этому процессу.

Также сообщается, что в ходе состоявшихся 3 сентября 2013 года в Москве переговоров Путин и Саргсян всесторонне обсудили состояние и перспективы двустороннего союзнического партнерства, вопросы внешнеполитического взаимодействия.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2012 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила план присоединения Кыргызской Республики к Таможенному союзу и состав Рабочей группы по вопросу участия Кыргызской Республики в Таможенном союзе.

В плане отмечается, что к 15 ноября 2013 года должна быть подготовлена дорожная карта вступления Киргизии в ТС. До этого времени предполагается проанализировать законодательство Киргизии и ее международных договоров на соответствие договорно-правовой базе Таможенного союза.

Справка УНИАН. Таможенный союз трех государств заработал с января 2010 года. В настоящее время в него входят Россия, Беларусь и Казахстан. В ТС приглашались Кыргызстан, Украина и Таджикистан.

***

Фонд госимущества перенес на осень продажу трех крупных компаний

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) перенес сроки объявления конкурса по продаже 93,055% Днепродзержинской ТЭЦ с июля на сентябрь, 92,75% "Сумыхимпром" с июля на октябрь, 60,001% "Харьковоблэнерго" – с сентября на ноябрь. Об этом говорится в приказе ФГИУ от 29 августа, обнародованном на его официальном сайте.

Фонд госимущества также перенес сроки биржевых продаж 6,873% Днепродзержинской ТЭЦ и 5% "Харьковоблэнерго" с сентября на ноябрь.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с утвержденном приказом ФГИУ от 12 июня единым планом-графиком продажи в 2013 году объектов групп В, Г, в июле планировалось объявить приватизационные конкурсы по продаже 92,75% акций "Сумыхимпрома" и 93,055% акций Днепродзержинской ТЭЦ.

ФГИУ также планировал выставить в сентябре на продажу 60,001% "Харьковоблэнерго".

УНИАН