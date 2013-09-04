Сенат США подготовил резолюцию в поддержку военных действий в Сирии

Комитет сената США по иностранным делам подготовил проект резолюции, которая поддерживает военную операцию в Сирии.

Как передает ВВС, документ, голосование по которому состоится в начале следующей недели, ограничивает срок операции 60 днями с возможностью продления на месяц.

Проект документа также запрещает осуществлять наземную операцию.

Госсекретарь Джон Керри заявил, что США должны действовать после проведения режимом Башара Асада химической атаки, "которую невозможно отрицать".

Согласно копии документа, полученным агентством AFP, американский президент может увеличить 60-дневную операцию еще на 30 дней, но для этого ему придется вновь заручиться поддержкой Конгресса.

В выступлении в сенатском комитете по иностранным делам Керри сказал, что нет рациональных оснований ставить под сомнение тот факт, что режим Асада готовился применить химическое оружие в окрестностях Дамаска 21 августа. Керри также сказал сенаторам, что президент Барак Обама не просит Америку вступать в войну. "Он просит лишь власти для того, чтобы доказать, что США делают то, о чем говорят", - заявил он. По словам Керри, если США не будут действовать, это даст "опасный сигнал" противникам США в мире, в том числе Ирану, "Хезболле" в Ливане, Северной Корее и другим врагам США. "Наша бездеятельность абсолютно точно позволит им, по меньшей мере, неправильно истолковать наши намерения или даже попробовать испытать нас", - сказал Керри.

Лидеры республиканцев в Конгрессе Джон Бейнер и Эрик Кантор поддержали идею военной операции.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил во вторник, что с нетерпением ожидает решения Конгресса США об ответе на химическую атаку под Дамаском, и добавил, что его страна не пойдет на военные действия против режима Асада в одиночку.

По данным США, в пригороде Дамаска 21 августа погибли более 1400 человек, из которых 426 - дети. Другие страны и организации предоставили несколько меньшие цифры.

Сирийская власть отрицает обвинения в применении химического оружия.