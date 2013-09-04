Подготовка к Олимпиаде обойдется России в 214 млрд рублей

На подготовку к зимним Олимпийским играм в Сочи будет потрачено в общей сложности 214 млрд руб., заявил в интервью Первому каналу и Associated Press президент России Владимир Путин.

«Из них 100 млрд — чисто государственное финансирование, а 114 — за счет инвесторов. Еще больше денег израсходовано на инфраструктуру», — пояснил Путин.

По словам главы государства, средства на развитие инфраструктуры были потрачены таким образом, чтобы новые спортобъекты многие годы служили людям, пишет Газета.ru.

«Мы делали это сознательно. Чтобы наши граждане не уезжали куда-то на отдых в Турцию, в Европу, в Италию и так далее, а оставляли свои деньги здесь, чтобы наш регион, достаточно хороший по климатическим условиям, предоставлял нашим же гражданам возможности для отдыха круглый год», — сказал Путин.

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