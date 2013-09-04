Азаров поручил Суслову следить за техрегламентами Таможеного союза

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил представителю правительства в коллегии ЕврАЗЭС Виктору Суслову постоянно и тщательно отслеживать график вступления в силу технических регламентов и других норм, которые поэтапно внедряет Таможенный союз, с целью их заблаговременной гармонизации.

Об этом глава правительства заявил, открывая заседание правительства.

«Обращаю внимание на то, что новоназначенный представитель в коллегии ЕврАзЭс Суслов должен постоянно тщательно отслеживать график введения техрегламентов и других норм. Крайне важно, чтобы Министерство экономического развития и торговли, Министерство иностранных дел и Министерство юстиции своевременно разрабатывали и подавали на утверждение в правительство проекты необходимых нормативных актов по гармонизации регламентов и норм», - сказал Азаров.

Он напомнил, что в 2014 году вступают в силу техрегламенты Таможенного союза относительно железнодорожного транспорта. «Если вовремя не подготовиться – это может существенно осложнить подтверждение соответствия подвижного состава, изготавливаемого в Украине, требованиям Таможенного союза. Минэконмразвития и Мининфраструктуры должны работать над этим вопросом», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, сегодня же глава правительства поручил в скорейшем времени проработать вопрос присоединения Украины к Договору об устранении технических барьеров во взаимной торговле между странами Таможенного союза (ТС) и государствами-участниками СНГ, которые не являются членами ТС. Кроме того, по словам Азарова, в ближайшее время завершится анализ соглашений Таможенного союза, к которым Украина могла бы присоединиться в интересах упрощения торгового режима.