Кабмин призывает Раду заняться усовершенствованием бизнес-климата

Кабинет министров Украины рассчитывает, что Верховная Рада в скором времени сможет рассмотреть порядка 200 правительственных законопроектов, направленных на усовершенствование деловой среды, поддержку национального товаропроизводителя и дальнейшую экономическую дерегуляцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Правительство подало на рассмотрение в парламент почти 200 законопроектов, среди которых хочу особенно выделить те, что направлены на стимулирование экономической активности и поддержку отечественного производства», - сказал Азаров.

По его словам, неотложного рассмотрения требуют законопроекты о сокращении количества разрешительных документов, об использовании печатей и электронной регистрации хозяйственной деятельности, об обеспечении доступа к государственным реестрам.

Вместе с тем, по мнению премьер-министра, реальное улучшение бизнес-климата – это не только либерализация законодательства и формирование стимулирующей нормативной базы. «Улучшение бизнес-климата – это еще и ежедневная работа всех органов власти по практическому выполнению законодательства. Персональную ответственность за организацию такой работы несут члены правительства и в первую очередь – министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов, глава Госпредпринимательства Михаил Бродский и главы региональных администраций», - подчеркнул Азаров.

Как сообщал УНИАН, одним из приоритетных задач правительства является улучшение позиций страны в рейтингах Всемирного банка Doing Business и Paying Taxes. В частности, в ежегодном послании Президента Украины к Верховной Раде Украины говорилось, что по итогам 2013 года Украина должна войти в сотню стран рейтинга Doing Business, отражающего степень легкости прозрачности ведения бизнеса.

Вместе с тем, согласно показателям Индекса глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) Украина заняла 84 место из 148 стран, опустившись за год на 11 позиций из-за бюрократизма и отсутствия прозрачности институциональной структуры страны.