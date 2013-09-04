Анонс на 5 сентября

* Состоится первая пресс-конференция международной логистической компании Kuehne Nagel на тему: "Европейская логистика или как компаниям сделать бизнес в Украине более эффективным. 20 лет опыта на рынке Украины", посвященная 20-летию работы на рынке Украины. Участники: Боб Михок, президент Kuehne Nagel International AG Eastern Europe; Виктор Шкарбан, ген.директор Kuehne Nagel Украины; Алена Василевская, руководитель отдела продаж и маркетинга Kuehne Nagel Украины. Вопросы: Результаты работы компании за 20 лет; Что такое европейская логистика в Украине (KPI, IT технологии, логистика для индустрий и др..); Как Kuehne Nagel Украина внедряет европейскую логистику с первых дней независимости Украины; Планы по развитию компании.

* Состоится подписание Соглашения между Госинспекцией ядерного регулирования Украины и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о сотрудничестве в области ядерной и радиационной безопасности.

* Пресс-конференция: "Украинское зерно — миру!". Участники: президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко и руководитель службы бизнес-проектов ИА "АПК-Информ" Родион Рыбчинский.

* Пресс-конференция на тему: "В международный День благотворительности общественность Украины призвала Верховную Раду не допустить "убийства" благотворительности". Организатор - Украинский форум благотворителей. Участники: Анна Гулевская-Черныш, директор Украинского форума благотворителей; Ольга Кудиненко, основательница Интернет проекта "Таблеточки"; Максим Лациба, руководитель Программы развития гражданского общества Украинского независимого центра политических исследований; Даша Малахова, директор Благотворительного фонда телеканала Интер "Интер-детям"; Кристина Калюжная тяжелобольная девочка, Алена Калюжная, мать девочки.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция «Всеукраинского ПрофСоюза Предпринимателей «Єдність»: голодовка в защиту 7-го км». Глава Всеукраинского ПрофСоюза Предпринимателей «Єдність», которая уже более 30 дней голодает в защиту предпринимателей самого большого в Европе рынка 07 (седьмой) км (Одесса) - расскажет об избиении предпринимателей и журналистов в присутствии правоохранителей; о «черной кассе» рынка, о непомерно высокой оплате за рабочие места для украинских предпринимателей, о доведении предпринимателей до суицида в связи с захватом бизнеса. Всеукраинский ПрофСоюз Предпринимателей «Єдність» - объединяет более 17 000 предпринимателей со всей Украины, большинство из которых работают на самом большом в Европе рынке 07 (седьмой) км (Одесса). Участники: Ольга Костенко, глава ПрофСоюза Предпринимателей «Єдність» (Одесса, 7-ой км); Ірма Крат, шеф-редактор, Интернет Телеканала «Прихована Правда» (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 093-561-9890, 099-643-1215 E-mail: irma84@bigmir.net. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Утилизационный сбор: кто и зачем обманывает украинцев? За 60 тыс. грн автомобиль можно не только утилизировать, но и похоронить с оркестром, салютом и даже памятник поставить». Презентация новых законодательных инициатив ВААИД. Участники: О.Назаренко, генеральный директор ВААИД; А.Нестеренко, генеральный директор «Ниссан Украина»; Б.Кульчицкий, генеральный директор «Виннер Импортс Украина»; И.Бойко, финансовый директор «Хонда Украина» (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: "О ценовой ситуации на потребительском рынке и участие Госценинспекции Украины в формировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги". Организатор - Госценинспекция Украины. Участники: Александр Киселев, председатель Госценинспекции Украины; Виктор Кулакевич, зам.директора Департамента организационно-методической работы, экономического анализа и мониторинга цен на рынке продовольствия; Лариса Ефимова, директор департамента экономического анализа и мониторинга цен и тарифов на рынках товаров и услуг; Виктор Дудар, начальник отдела юридического обеспечения, предотвращения и выявления коррупции; Владимир Жуков, зам.директора Департамента экономического анализа и мониторинга цен и тарифов на рынках товаров и услуг.

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