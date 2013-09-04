Кабмин принял новый алгоритм предотвращения коррупции

Кабинет министров Украины на заседании Кабинета Министров Украины 4 сентября 2013 года принял разработанное Министерством юстиции постановление «Вопросы предотвращения и выявления коррупции».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

"Алгоритм действий относительно предотвращения и выявления коррупции в Украине изменяется, и мы надеемся на их эффективность. Эти изменения будут сделаны в том числе благодаря проведенным консультациям с экспертами ЕС и международной организации ГРЕКО. Планируется обеспечить обязательное наличие подразделений по вопросам предотвращения и выявления коррупции в органах исполнительной власти, предприятиях, учреждениях и организациях, которые относятся к сфере их управления, в пределах общей численности соответствующих государственных органов. Также рекомендуется образовать соответствующие подразделения в органах местного самоуправления, - прокомментировала министр юстиции Украины Лукаш принятое постановление.

Как отмечается, уполномоченные подразделения или лица по вопросам предотвращения и выявления коррупции будут заниматься проверкой деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, а также будут осуществлять контроль за соблюдением законодательства относительно урегулирования конфликта интересов.

Постановление содержит также ряд других положений, направленных на согласованное и эффективное функционирование антикоррупционной системы. Речь идет о приведении ряда постановлений правительства в соответствие с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации государственной антикоррупционной политики».

Изменения касаются, в частности, введения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов органов исполнительной власти при осуществлении их государственной регистрации, дополнения перечня документов, хранящихся в личных делах служащих, копией справки о ранее проведенной специальной проверке, перечня органов, предоставляющих информацию, и объема информации для подготовки ежегодного отчета о результатах проведения мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции и тому подобное.