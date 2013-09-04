ТОП-10 (4 сентября)

Украина потеряла 11 позиций в мировом рейтинге конкурентоспособности

Депутат предлагает сделать «Ощадбанк» лотерейным монополистом

Украина может присоединиться к Договору об устранении торговых барьеров между ТС и СНГ

Депутаты отказались ввести мораторий на принудительную продажу жилья

Путин: «куда бы Украина ни шла, мы все равно когда-то и где-то встретимся»

Евросоюз объяснил Армении цену присоединения к Таможенному союзу

ГАИ будет следить за уплатой утилизационного сбора

«Энергоинвест Холдинг» полностью рассчитался за пакет акций «Донбассэнерго»

Предприятия теплоэнергетики должны погасить долги за газ до 15 октября

Суд заблокировал новые счета WebMoney на 1 млн грн

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Украина потеряла 11 позиций в мировом рейтинге конкурентоспособности

Украина заняла 84 место из 148 стран в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI), опустившись за год на 11 позиций из-за бюрократизма и отсутствия прозрачности институциональной структуры страны.

Об этом говорится в отчете, обнародованном в среду Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

«После некоторых улучшений в прошлом году, Украина в этом году падает снова на 11 мест до 84-й позиции в GCI. В будущем Украине нужно будет закрепить экономический рост на более стабильной основе для решения важных задач. Можно утверждать, что наиболее важной проблемой страны является необходимость капитальной перестройки ее институциональной структуры, которая страдает от бюрократизма, отсутствия прозрачности и фаворитизма», - говорится в сообщении ВЭФ.

При этом отмечается, что в целом Украина сохранила свои конкурентные преимущества за счет успехов, достигнутых в сфере образования и развития рынков.

«В целом Украина сохраняет свои конкурентные преимущества. Эти результаты стали возможны из-за большого размера рынка (38 место) и образовательной системы, которая обеспечивает легкий доступ ко всем уровням образования (43 место по высшему образованию и 57 по начальному)», - говорится в отчете.

При этом, Россия в этом году улучшила свои позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности на 3 места, заняв 64 место.

Согласно отчету, свои позиции незначительно ухудшила Польша, заняв 42 место после 41 в прошлом года. Венгрия потеряла 3 позиции, заняв 63 место. А Казахстан улучшил рейтинг на 1 позицию, заняв 50 место.

Лидерами рейтинга в этом году, как и в прошлом, стали Швейцария, Сингапур и Финляндия. А наименее конкурентоспособными стали страны Бурунди, Гвинея и Чад.

Справка УНИАН. В 2012 году Украина поднялась в Индексе глобальной конкурентоспособности на 9 позиций. В этом году она фактически вернулась на свои позиции 2011 года.

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Депутат предлагает сделать «Ощадбанк» лотерейным монополистом

Народный депутат Украины от Партии Регионов Андрей Пинчук предлагает закрепить за государственным «Ощадбанком» абсолютную монополию по организации лотерей.

Об этом говорится в законопроекте (№3161), зарегистрированном в парламенте 2 сентября.

Согласно законопроекту, средства, полученные от лотерейной деятельности, должны использоваться для финансирования расходов госбюджета социального характера, за исключением 25%, которые будут направляться для погашения обязательств государства по обесцененным денежным сбережениям граждан в учреждениях Сбербанка бывшего СССР.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что Закон Украины “О государственных лотереях” в существующей редакции не содержит положений об установлении государственной монополии на осуществление лотерейной деятельности и дает возможность работать частным операторам лотерей с лицензией, которая выдается на бесплатной основе, и привлекать граждан Украины к участию в азартных играх под видом лотерей. С целью контроля за проведением лотерей и обеспечения поступлений в государственный бюджет Украины предлагается ввести в Украине абсолютную монополию на лотерейную деятельность. Указанная монополия будет заключаться в том, что в Украине будет действовать единый организатор гослотерей в лице “Ощадбанка”.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 июля 2012 года приняла закон о гослотереях в Украине, которым ввела госмонополию на организацию и проведение лотерей. Законом предусмотрено, что организаторами лотерей выступают исключительно Кабинет министров Украины и специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам государственного регулирования лотерейной деятельности в Украине, которые принимают решение о проведении конкурса, лотерей, и ведут единый реестр лотерей.

Организатором государственных лотерей специально уполномочен центральный орган исполнительной власти по вопросам государственного регулирования лотерейной деятельности в Украине, который проводит конкурс по отбору операторов лотерей. Юридическое лицо – победитель конкурса обретает статус оператора лотерей на срок 12 лет с даты выдачи свидетельства оператора лотерей.

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Украина может присоединиться к Договору об устранении торговых барьеров между ТС и СНГ

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил в скорейшем времени проработать вопрос присоединения Украины к Договору об устранении технических барьеров во взаимной торговле между странами Таможенного союза (ТС) и государствами-участниками СНГ, которые не являются членами ТС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил в среду во время выступления на заседании правительства.

«В первую очередь мы должны проработать вопрос присоединения к Соглашению государств-участников Таможенного союза «Об устранении технических барьеров во взаимной торговле со странами-участницами СНГ, которые не являются членами ТС». Это очень важное соглашение», - сказал Азаров.

При этом он поручил Министерству экономики и Министерству юстиции совместно с уполномоченным правительства в Коллегии Евразийского экономического союза срочно подготовить вопрос о присоединении к данному договору.

Глава правительства также сообщил, что по его поручению завершается анализ соглашений Таможенного союза, к которым Украина могла бы присоединиться в интересах упрощения торгового режима.

«Рынки Украины и Таможенного союза одинаково важны друг для друга. Достаточно вспомнить, что 60% украинского экспорта в Российскую Федерацию является продукцией конечного потребления», - подчеркнул Азаров.

Он отметил, что свободная торговля – главная экономическая ценность современного мира. «Именно поэтому большинство государств присоединились к Всемирной организации торговли. Украина целиком готова к тому, чтобы использовать принципы и нормы ВТО в своих торгово-экономических отношениях. Таможенный союз также декларирует соответствие нормам ВТО», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 30 августа в интервью ведущим телеканалам констатировал, что Украина начала сотрудничество с Таможенным союзом в формате «3+1».

Таможенный союз трех государств заработал с января 2010 года. В настоящее время в него входят Россия, Беларусь и Казахстан. В ТС приглашались Кыргызстан, Украина и Таджикистан.

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Депутаты отказались ввести мораторий на принудительную продажу жилья

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Закона «О введении моратория на принудительную реализацию жилья» (№ 1043) и вернула данный законопроект на доработку в комитеты.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 147 народных депутатов, при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроектом предусматривалось на период финансового кризиса, но не ранее, чем до 1 января 2015 года, до погашения задолженности по выплате зарплат, стипендий, других денежных выплат населению, введение моратория на применение принудительной реализации жилья (домов, частей домов, квартир, комнат в квартирах или общежитиях, других помещений, доли помещений, дачных и садовых домов и т.п.) по решениям судов о взыскании задолженности за оплату жилищно-коммунальных, телекоммуникационных услуг, пени, других штрафных санкций, начисленных за неуплату (несвоевременную оплату) задолженности или за другие действия или бездеятельность, связанные с предоставлением жилищно-коммунальных услуг.

Под принудительной реализацией жилья подразумевается отчуждение объектов недвижимого имущества, которое используется для проживания людей, если такое отчуждение осуществляется путем обращения взыскания на имущество должника по решениям судов, подлежащим исполнению Государственной исполнительной службой.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что необходимость принятия Закона "О введении моратория на принудительную реализацию жилья" вызвана наличием задолженности по выплате зарплат, стипендий, других денежных выплат населению и непомерными и несбалансированными с уровнем доходов основной массы населения ценами на энергоносители и тарифами на жилищно-коммунальные услуги.

В записке сказано, что в июне 2012 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги составлял 11 млрд 301,7 млн грн. «Долг за квартирную плату по состоянию на 10 июля 2012 года увеличился на 52,6 млн грн - до 2 млрд 231,8 млн грн. Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 ноября 2012 г. составляла 896 млн 906 тыс. грн», - говорится в пояснительной записке.

Также ВР не поддержала в первом чтении проект Закона «О введении моратория на принудительную реализацию имущества граждан за долги по жилищно-коммунальным услугам» (№ 1083).

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку проекта проголосовало только 170 народных депутатов, при необходимых 226.

Законопроектом предлагалось ввести мораторий на изъятие и принудительную реализацию имущества, которое принадлежит на праве частной собственности гражданам Украины, во время принудительного исполнения решений судов по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

В соответствии с законопроектом, мораторий не распространяется на принудительное взыскание средств, которые находятся на банковских счетах должника (кроме счетов, на которые осуществляется выплата зарплат, пенсий и других социальных отчислений, при условии, что остаток на таких счетах не превышает трех минимальных зарплат на день взыскания).

Также мораторий не распространяется на должников, совокупный доход которых вместе с членами их семей, проживающих вместе с ними, превышает 100 минимальных зарплат за год по состоянию на 1 января года, в котором проводится принудительное исполнение решения суда.

В заключительных положениях к законопроекту отмечается, что процедуры принудительного взыскания имущества, которые были начаты до вступления в силу закона (в случае принятия) и на которые наложен мораторий, подлежат прекращению, а имущество, изъятое, но не проданное до вступления в силу закона, на изъятие которого наложен мораторий, подлежит возврату владельцам в течение 10 дней со дня вступления в силу закона.

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Путин: «куда бы Украина ни шла, мы все равно когда-то и где-то встретимся»

Москва. Президент России Владимир Путин уверен, что «куда бы Украина ни шла, мы все равно когда-то и где-то встретимся».

Об этом президент РФ сказал в преддверии саммита «большой двадцатки».

«Вы знаете, что бы ни происходило, и куда бы Украина ни шла, мы все равно когда-то и где-то встретимся. Почему? Потому что мы – один народ. И как бы на то, что я сейчас сказал, ни сердились националисты с обеих сторон, а националисты есть и у нас, и на Украине, на самом деле оно так и есть», - заявил Путин.

«Потому что у нас одна Днепровская Киевская купель, у нас, безусловно, общие исторические корни и общие судьбы, у нас общая религия, общая вера, у нас очень схожая культура, языки, традиции и менталитет, как вы правильно сказали», - отметил он.

По его словам, есть, безусловно, свои особенности и своя этническая окраска во всем. При этом Путин отметил, что украинская культура, украинский язык, танцы, музыка замечательные и он восхищается всегда этим.

Путин отметил, что в годы первой мировой войны и последующих революционных событиях «и белое движение, и красное дрались между собой насмерть, миллионы людей погибли в ходе гражданской войны, но никогда не ставили вопроса об отделении Украины».

«И красные, и белые исходили из целостности российского государства», - сказал он.

«Что касается этой части Украины, это край, то мы понимаем и помним, что мы родились, как я сказал, из общеукраинской Днепровской купели, там зарождалась Русь, и мы все оттуда родом. Так случилось, что часть этой территории оказывалась в руках различных государств, которые находились западнее от этих территорий, и все эти годы, все эти столетия украинский народ терпел большие лишения, по сути, страдал, в таком рабском унизительном положении находился», - сказал Путин.

Он считает, что только после воссоединения обеих частей Руси эта часть Украины начала развиваться и, по сути, процветать.

«За время совместного единого сосуществования Украина превратилась в большое европейское государство, получив дополнительные территории, население, причем это и за счет России, за счет некоторых областей на западе. Советский Союз произвел такие обмены и наградил Украину этими территориями», - заявил он.

По его словам, в результате Украина превратилась в крупное государство, в которое проведены колоссальные инвестиции в инфраструктуру, в развитие промышленности и так далее.

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Евросоюз объяснил Армении цену присоединения к Таможенному союзу

Решение Армении о вступлении в Таможенный союз с Россией лишает республику возможности подписать соглашение с Евросоюзом о зоне свободной торговли. Об этом заявили представители ЕС, сообщает lenta.ru.

В частности, такое заявление сделал глава МИДа Литвы (председательствующей в настоящее время в Евросоюзе) Линас Линкявичюс. «Значит, они не подпишут договор о свободной торговле с ЕС, если таким будет их выбор, — цитирует его 15min.lt. — Мы уважаем любой выбор страны, но страны не могут подписать два договора с разными тарифными требованиями». Министр добавил, что выбор Армении означает «снижение уровня амбиций по поводу сотрудничества с ЕС».

Тему также прокомментировал глава МИДа Швеции Карл Бильдт. «Похоже, Армения решила выйти из переговоров о свободной торговле с ЕС и вместо этого сблизиться с Россией», — написал он в своем твиттере. В другом посте он отметил, что республика потратила несколько лет на подготовку к соглашению об ассоциации с ЕС — «а теперь отдала предпочтение Кремлю».

Ранее замглавы МИДа Армении Шаварш Кочарян признавал, что вступление в Таможенный союз помешало бы планам республики, касавшимся соглашения с ЕС о свободной торговле. При этом чиновник подчеркивал, что Армения не собирается отстраняться от России и вступать в Евросоюз.

Тексты соглашений по ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС Армения планировала парафировать (предварительно утвердить) на предстоящем саммите «Восточного партнерства» — интеграционной программы ЕС для стран бывшего СССР. Этот саммит пройдет в ноябре в Вильнюсе. Там же, как ожидается, может быть утверждено и соглашение об ассоциации ЕС с Украиной.

Еще во вторник, 3 сентября, представитель правящей Республиканской партии Армении Галуст Саакян утверждал, что планы по парафированию соглашения об ассоциации с ЕС остаются в силе. Правда, об этом он говорил еще до того, как было официально объявлено о решении Армении присоединиться к Таможенному союзу.

О намерении вступить в ТС президент Армении Серж Саргсян заявил в ходе визита в Москву, после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Россия, входящая в ТС, является для Армении крупнейшим экономическим партнером. В то же время ни с одной из стран Таможенного союза (в который также входят Белоруссия и Казахстан) республика не имеет общих границ.

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ГАИ будет следить за уплатой утилизационного сбора

Государственная автомобильная инспекция будет контролировать выполнение Закона об утилизационном сборе с помощью ведения реестра справок об уплате налога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров Украины сообщил начальник Центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при МВД Украины Сергей Будник.

"Согласно Закону Украины об утилизационном сборе, который вступил в силу с 1 сентября текущего года, МВД делегированы полномочия ведения реестра справок об уплате или освобождении от уплаты утилизационного сбора", - сообщил Будник.

По его словам, на сегодняшний день уже подготовлен проект постановления о ведении такого реестра.

В то же время Будник заметил, что в будущем эту норму планируется изменить.

"Сегодня функционируют рабочие группы, которые работают над изменениями в закон, для того чтобы не требовать у граждан справку об уплате или освобождении от уплаты утилизационного сбора", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 сентября вступил в силу закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств”.

Документ затронет все сегменты автомобильного рынка, все бренды, все модели.

Суммы утилизационного налога составят: для новых легковых автомобилей (в зависимости от объема двигателя) – от 4 730 до 30 250 грн; для новых коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов (в зависимости от полной массы) – от 8 800 грн.

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«Энергоинвест Холдинг» полностью рассчитался за пакет акций «Донбассэнерго»

Донецкая компания «Энергоинвест Холдинг», купившая 60,773% государственного пакета акций «Донбассэнерго», перечислила всю сумму в размере 718,92 млн грн за приобретение акций генерирующей компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

ФГИУ ранее уже зачислил в качестве поступлений от продажи внесенный «Энергоинвест Холдингом» залог в размере 128,2 млн грн, позднее покупатель внес остальные 590 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 21 августа 2013 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал недавно созданную донецкую компанию "Энергоинвест Холдинг" победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго". "Энергоинвест Холдинг" предложил за 60,773% акций "Донбассэнерго" наивысшую цену в 718 млн 920 тыс. грн. Всего в приватизационном конкурсе по продаже госпакета «Донбассэнерго» участвовали две компании.

Позднее бизнесмен Игорь Гуменюк заявил, что является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежит 91% компании «Энергоинвест Холдинг».

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получило по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.

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Предприятия теплоэнергетики должны погасить долги за газ до 15 октября

Предприятия теплоэнергетики должны погасить задолженность за потребленный природный газ до 15 октября, в противном случае руководители предприятий-должников будут освобождены от занимаемых должностей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

«Мы не допустим, чтобы кто-то ставил под угрозу надлежащее начало и прохождение отопительного сезона. Правительство жестко контролирует вопрос расчетов за потребленный природный газ», – цитирует пресс-служба Темника.

По данным министра, детальный анализ расчетов предприятий теплокоммунэнерго за потребленный газ в каждом регионе Украины показал, что в Запорожской, Луганской, Одесской и Донецкой областях фактический уровень оплаты в 2013 году ниже экономически обоснованного расчетного уровня.

«К примеру, задолженность Запорожской области составляет 697 млн грн, из которых 538 млн грн – долг концерна «Городские тепловые сети». Фактически предприятие рассчиталось за газ на 79,8 млн грн (22%) при расчетных возможностях 284,2 млн грн (78,4%)», - говорится в сообщении Минрегиона.

Темник также отметил, что министерство обратится к главе правительства с просьбой поручить Министерству энергетики и угольной промышленности, НАК «Нафтогаз Украины» и облгосадминистрациям до 1 октября 2013 года провести сверку расчетов с теплоснабжающими предприятиями.

Как сообщал УНИАН, в конце августа глава Минрегиона Геннадий Темник заявил, что своевременное начало отопительного сезона напрямую зависит от состояния расчетов предприятий теплокоммунэнерго за потребленный природный газ. Тогда же министр поручил немедленно исправить ситуацию и обеспечить стопроцентные расчеты за использованный природный газ за исключением разницы в тарифах.

Ранее НАК «Нафтогаз Украины» предупреждала о возможном срыве подготовки к отопительному сезону из-за долгов предприятий теплокоммунэнерго.

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Суд заблокировал новые счета WebMoney на 1 млн грн

Новые счета электронной системы расчетов WebMoney общим объемом порядка 1 млн грн заблокированы по решению суда, поскольку деятельность платежной системы остается незаконной и несогласованной с требованиями Национального банка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Вместо того чтобы выполнить требования Нацбанка и узаконить свою деятельность, платежный сервис WebMoney просто открыл новые счета. В этой связи был сформирован иск. Суд удовлетворил исковые требования, и есть решение суда о блокировании счетов, общая сумма которых порядка 1 млн грн», - сообщили в пресс-службе.

По информации Миндоходов, расследование деятельности платежной системы WebМoney продолжается. «Как только они оформят свою деятельность согласно законодательству – будут работать. А пока они работают незаконно», - сообщили в Миндоходов.

При этом в министерстве особенно подчеркнули, что, вероятнее всего, WebMoney, открыв новые счета, не предупредила клиентов о том, что проблемы не устранены. «Они счета открыли, а клиентов о том, что могут быть проблемы, не предупредили», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в июне контролирующие органы выявили значительные нарушения в работе общества с ограниченной ответственностью, являющегося гарантом деятельности платежной системы WebMoney Transfer на территории Украины.

Основной претензией к электронной системе расчетов послужил тот факт, что правила ее деятельности не были согласованы с Нацбанком. Такие правила установлены законодательством Украины о деятельности платежных систем или операций с электронными деньгами.

В результате Миндоходов заблокировало на связанных с электронной системой расчетов WebMoney счетах свыше 60 млн грн.

Позднее WebMoney сообщила о частичном возобновлении своей деятельности в Украине.

УНИАН