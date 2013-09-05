ЕС обвиняет Украину в увеличении торговых барьеров

Евросоюз обвиняет Украину и Россию, а также ряд других стран в создании препятствий для международной торговли. Критика касается главным образом повышения ввозных пошлин, сообщили DW в Еврокомиссии.

В прошлом году во всем мире выросли ввозные пошлины Критика в адрес ряда стран содержится в ежегодном докладе Европейской Комиссии, посвященном торговым барьерам. Он увидел мир за считанные дни до проведения саммита Большой двадцатки в Санкт - Петербурге. Как отмечается в документе, в прошлом году во всем мире выросли ввозные пошлины. Особенно их подняли в России, Бразилии, Аргентине, а также в Украине. Обеспокоенность комиссии ЕС вызвало, в частности, принятие Верховной Радой закона о утилизационный сбор с иномарок. Этот закон идентичен тому , что его приняла Госдума России и стал объектом жалобы Европейского Союза в ВТО. По мнению Брюсселя, введение этого механизма "очень серьезно повлияет на двусторонние отношения". Поэтому европейская сторона надеется и ожидает, что Украина сделает все, чтобы этот норматив не вступил. А еще, как отмечается в докладе Еврокомиссии, украинские официальные лица среднего звена недавно выразили намерение финансово стимулировать покупателей только отечественных автомобилей. Это будет еще одним шагом, который противоречил бы международным торговым правилам, считают в Брюсселе.

Не меньше беспокоят европейских партнеров и последние решения Киева относительно импорта кокса и коксующегося угля. В частности, Украина неожиданно ввела полный запрет импорта кокса - Евросоюз был традиционным главным поставщиком этой продукции. Также доклад критикует законодательные барьеры для импортной продукции в секторе возобновляемой энергетики. На запрос DW сотрудница пресс-службы еврокомиссара по торговле Хелен Беннер сообщила, что Еврокомиссия еще не подавала жалоб на Украину в ВТО, и так же пока не применяла никаких санкций. Однако Евросоюз, по информации Беннер, ведет консультации с украинской властью на двустороннем уровне с целью отмены мер, ограничивающих торговлю.