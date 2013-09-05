После Армении Россия попробует привлечь в ТС и Украину – эксперт

Присоединение Армении к Таможенному союзу является сигналом для официального Киева. Россия таким образом дает понять Украине, что сделает все возможное, чтобы и ее присоединить к этому объединению. Такое мнение Радио «Свобода» выразил эксперт по вопросам Кавказа американского Фонда Карнеги Томас де Ваал.

«Присоединение Армении является задачей средней важности для России. Намного более важная цель, центральный для России элемент в проекте Таможенного союза – участие Украины», – отметил аналитик.

Де Ваал также отметил, что особой экономической целесообразности в присоединении Армении к Таможенному союзу нет, поскольку эта страна не имеет общей границы с другими государствами - членами объединения.

«Это подтверждение российско-армянского альянса за счет европейских амбиций Армении», – считает эксперт.

Как сообщает Радио «Свобода», в Администрации Президента Армении Сержа Саргсяна 4 сентября заявили, что страна все же надеется парафировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в то время, когда Президент заявил о ее вступлении в Таможенный союз.

Как заявил глава Администрации Президента Виген Саргсян, Армения будет пытаться приспособить предусмотренные Соглашением об ассоциации условия создания зоны свободной торговли с Евросоюзом так, чтобы они были совместимы с ее членством в Таможенном союзе. Если же это будет невозможно, Армения готова продолжать политический диалог с ЕС, заявил он, отделив экономический и политический аспекты этого сотрудничества.

Между тем европейские политики напоминают, что ассоциация с ЕС с зоной свободной торговли и полное членство в Таможенном союзе – «две несовместимые системы», как сказал в среду Линас Линкявичус, министр иностранных дел Литвы, которая сейчас председательствует в Евросоюзе.

Должностные лица Евросоюза пока официально не комментируют объявленное 3 сентября решение Президента Армении вступить в Таможенный союз в то время, как до сих пор Армения шла курсом на европейскую интеграцию, и в конце июля в основном завершила переговоры по тексту Соглашения об ассоциации с ЕС, включая создание зоны свободной торговли. Ожидалось, что это соглашение будут парафировано на саммите участников программы ЕС «Восточное партнерство» в Вильнюсе в Литве в ноябре.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября с.г. стало известно, что Армения намерена вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров президентов Российской Федерации и Республики Армения Владимира Путина и Сержа Саргсяна.

«Президенты подтвердили нацеленность Российской Федерации и Республики Армения на дальнейшее развитие процессов экономической интеграции на евразийском пространстве. В этом контексте Президент Республики Армения Серж Саргсян заявил о решении Республики Армения вступить в Таможенный союз и сделать с этой целью необходимые практические шаги, а в дальнейшем – принимать участие в формировании Евразийского экономического союза», - отмечается в сообщении.

При этом о сроках вступления Армении в ТС не сообщается.