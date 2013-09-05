Президент Молдовы: страна не может жить в условиях «давления и угроз» со стороны России

Молдова выразила намерение и в дальнейшем укреплять связи с Европейским Союзом. Президент страны Николае Тимофти заявил, что Молдова не может жить в условиях «давления и угроз», сообщает Радио «Свобода».

Несколько дней назад российский вице-премьер Дмитрий Рогозин предупредил Молдову, что подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом осложнит отношения с Россией. В частности, по словам Рогозина, возникнут проблемы в торговле, свободном передвижении рабочей силы из Молдовы, в поиске статуса для самопровозглашенной Приднестровской республики.

Отметим, что в последнее время Россия давит на страны постсоветского пространства, пытаясь помешать их сближению с ЕС. На этой неделе Армения заявила о присоединении к Таможенному союзу, в котором Россия играет ведущую роль, хотя до сих пор Армения шла курсом на европейскую интеграцию и в конце июля в основном завершила переговоры по тексту Соглашения об ассоциации с ЕС, включительно с созданием зоны свободной торговли. Ожидалось, что это соглашение будут парафировать на саммите участников программы ЕС «Восточное партнерство» в Вильнюсе в Литве в ноябре.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли в ноябре 2013 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 22 августа заявил, что Таможенному союзу в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом придется принять защитные меры.