ЕС ожидает от Армении разъяснений относительно ее интеграционных устремлений

Европейский Союз ожидает разъяснений со стороны Армении относительно ее интеграционных устремлений. О такой позиции ЕС относительно последних заявлений армянской власти сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине.

В ЕС напоминают, что в июле текущего года стороны завершили переговоры с Арменией относительно Соглашения об ассоциации, включительно с положениями о создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ГВЗСТ). Переговоры длились 3,5 года.

“При поддержке ЕС это соглашение даст возможность Армении проводить всеобъемлющую модернизацию и воплощать в жизни реформы, которые основываются на общих ценностях, политической ассоциации и экономической интеграции”, - уверены в ЕС.

“Мы приняли к сведению тот факт, что Армения, похоже, стремится присоединиться к Таможенному союзу. Таким образом, ЕС ожидает разъяснения со стороны Армении их намерений и того, каким образом они собираются достичь совместимости между их желанием присоединиться к Таможенному союзу и обязательствами, взятыми в рамках Соглашения об ассоциации и ГВЗСТ. После завершения соответствующих консультаций мы сделаем выводы относительно наших последующих действий”, - отмечают в ЕС.

В то же время, ЕС хочет в который раз отметить, что Соглашение об ассоциации, включительно с ГВЗСТ, является программой реформ, пользу от которой извлекут все стороны; она не является «игрой с нулевой суммой» и может совмещаться с экономическим сотрудничеством со странами СНГ.

Как сообщал УНИАН, в ноябре текущего года на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” планируется подписать соглашения об ассоциации ЕС с рядом стран “Восточного партнерства”, в том числе Украиной, Молдовой, Арменией.

В то же время 3 сентября президенты Российской Федерации и Республики Армения по итогам переговоров заявили, что Армения намерена вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.