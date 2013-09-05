Ассоциация Украины с ЕС поспособствует созданию безопасной Европы - Президент Литвы

Литва рассчитывает, что подписание в ноябре в Вильнюсе Договора об ассоциации между Украиной и ЕС и парафирование договоров с Грузией и Молдовой будет способствовать укреплению безопасности в Европе.

Об этом заявила сегодня Президент Литвы Даля Грибаускайте, выступая на межпарламентской конференции по единой внешней политике и политике безопасности и обороны, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что для ЕС жизненно необходимо обеспечить как можно больше безопасности и стабильности около своих границ.

"Я уверена, что подписание Договора об ассоциации между ЕС и Украиной, парафирование договоров с Грузией и Молдовой на встрече глав государств в ноябре этого года, которая состоится в Вильнюсе, не только поощрит более тесные торговые и экономические связи, но и будет способствовать созданию более безопасного, стабильного и процветающего европейского континента", - сказала Грибаускайте.

Среди других современных вызовов Президент Литвы назвала информационную, энергетическую, гуманитарную и религиозную безопасность, а также охрану окружающей среды. "Если мы хотим мира, стабильности и процветания, мы не можем игнорировать ни один из них. Мы должны быть готовы решать кризисы, вызванные и использованием химического оружия, и нехваткой воды, и кибернетическими атаками. Это важно внутри ЕС, это актуально при ведении диалога с соседями", - сказала глава Литвы.