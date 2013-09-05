Европарламент одобрит резолюцию о давлении России на страны «Восточного партнерства»

Брюссель. Европейский парламент на будущей неделе проведет дебаты и одобрит резолюцию относительно давления России на страны «Восточного партнерства».

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе вице-президента парламентской ассамблеи Євро-Нест (ЕС - страны «Восточного партнерства» - УНИАН) Яцека Сарюш-Вольского, соответствующее решение было принято сегодня на заседании конференции президентов Европарламента.

“Я доволен, что Европейский парламент определит четкую позицию по этому вопросу”, - процитировали депутата в пресс-службе.

Сарюш-Вольский отметил, что последние события, такие как заявление Армении о присоединении к Таможенному союзу, заявление премьер-министра Грузии о возможности рассмотрения такого присоединения, а также торговая война с Украиной и многочисленные угрозы Молдове являются нахальной попыткой поставить проект «Восточное партнерство» под вопрос.

«Предложение и переговоры относительно соглашений об ассоциации с нашими странами - восточными соседями, поставили их под давление со стороны России. ЕС имеет ответственность защищать восточных партнеров от неприемлемых действий России, направленных на отвлечение их от ассоциации из ЕС”, - заявил европейский депутат.

Согласно решению конференции Президентов, дебаты состоятся в следующий четверг на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.