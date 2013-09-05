Анонс на 6 сентября

* Пресс-конференция на тему: "Каким должно быть законодательство о кредитной кооперации в Украине, чтобы кредитные союзы смогли реализовать свой ​​потенциал по поддержке развития малого и среднего сельхозпроизводителя?". Организатор - Украинский образовательный центр реформ. Участники: Виктория Волковская, президент Всеукраинской ассоциации кредитных союзов; Петр Козинец, президент Национальной ассоциации кредитных союзов Украины, Иван Вишневский, председатель правления Объединения кредитных союзов «Программа защиты вкладов»; Наталья Ильина, эксперт по вопросам агрофинансирования Проекта USAID «Агроинвест».

* Состоится Форум ICC UKRAINE «Современные тренды мировой организации бизнеса». Участники: Леонид Кожара, министр иностранных дел Украины, Петер Miхок, президент ICC World Chambers Federation, Владимир Щелкунов, президент ICC Ukraine, Габриела Миранда, руководитель проекта ОЭСР, Рикарда Ригер, директор Программы развития ООН в Украине, Шевки Аджунер, директор ЕБРР в Украине, Хольгер Нойвегер, Директор GIZ в Украине (Программы содействия экономической кооперации «Украина - Германия»), Николас Бердж, руководитель торгово-экономического отдела Представительства ЕС в Украине.

* В АР Крым , в пгт. Гаспра состоится Второй Всеукраинский Автотранспортный Форум. Организаторы: Мининфраструктуры Украины, ВОО «Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков», Ассоциация международных автомобильных перевозчиков. Участники: Владимир Козак, министр инфраструктуры Украины; Константин Ефименко, первый зам.министра инфраструктуры Украины; Леонид Костюченко, президент АсМАП Украины, Дмитрий Петухов, директор Департамента автомобильного транспорта Мининфраструктуры Украины; Евгений Пронченко, председатель Госинспекции Украины по безопасности на наземном транспорте Виталий Нахлупин, председатель Постоянной комиссии ВР АРК по бюджетной, экономической и инвестиционной политике, Игорь Степанов, руководитель Евразийского регионального офиса МСГТ.

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